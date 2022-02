Dos jóvenes muertos, uno de ellos con su propia pistola: ironía sangrienta durante baby shower en Nueva York

Un hombre armado mató a un rival después de una pelea en un baby shower en El Bronx (NYC), y luego murió baleado con su propia pistola a manos del hermano menor de la víctima.

Los dos hombres que terminaron muertos estaban dentro de una fiesta en Webster Ave. y E. 198th St en Bedford Park cuando se pelearon el sábado por la noche, dijo la policía de Nueva York.

Su pelea se extendió a la calle, donde Arnold Oliver, de 24 años, supuestamente le disparó en la cara a Jamal Smith (28) alrededor de las 11 p.m., dijo la policía. Los amigos del hombre baleado luego saltaron sobre su atacante, dijo NYPD.

Un hermano del primer herido, Wayne Smith (28), logró quitarle el arma al sospechoso Oliver y le disparó en el pecho, según la policía. No está claro el motivo de la disputa. Ambos heridos fueron trasladados de urgencia al hospital St. Barnabas, pero no pudieron ser salvados.

🚨WANTED for HOMICIDE: Do you know this guy? On 2/12/22 at approximately 10:54 PM, in front of 393 East 198 Street in the Bronx, the suspect acted in concert with an apprehended individual causing the victim’s demise. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/CL3iv10RSJ — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 14, 2022

Los hermanos Smith nacieron con 10 meses de diferencia y Wayne cumplió 28 años el sábado, el día de los asesinatos, dijeron fuentes policiales. Los hermanos son de New Rochelle, mientras que Oliver vivía en Peekskill, ambas localidades en el condado Westchester, según la policía.

Videos grabados en la escena muestran a un hombre pisoteando brutalmente a una de las víctimas heridas mientras está tirado junto a otro automóvil, indicó Daily News, sin especificar sus nombres.

“Esto suena como una película completa”, dijo un trabajador de una tienda de víveres cercana que vio cómo se desarrollaba la violencia. “Esta es toda una escena de película. Esto sucede cada dos días. Son tiroteos todo el tiempo, hombre”.

Wayne Smith fue detenido y acusado de asesinato y posesión de armas. La policía publicó el domingo imágenes de vigilancia de otro hombre involucrado en la pelea, pidiendo a quien tenga información que llame a Crime Stoppers al (800) 577-TIPS.