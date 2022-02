“Los que piensan que me quieren o idolatran por drogadicto, están pendejos”: Julio César Chávez estalla en las redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julio César Chávez está de nuevo en el ojo de la tormenta. Nuevamente han cuestionado al “Gran Campeón Mexicano” por su pasado y el consumo de las drogas. Hace unos meses Jorge “El Travieso” Arce fue el primero que atacó a Chávez, ahora fue Marco Antonio Barrera, pero el “César del Boxeo” no dudó en responderle.

Barrera tuvo unas polémicas declaraciones en una reciente entrevista. El ex boxeador mexicano cuestionó a quienes consideran que Saúl Álvarez no tiene lo necesario para ser un ídolo. En medio de sus argumentos, “El Barreta” considera que la vida tranquila de Canelo no es algo que atraiga a los aficionados mexicanos. Como contraparte, Barrera puso de ejemplo a Julio césar Chávez: “drogadicto, borracho, y maltratador”.

“(Canelo) es lo contrario a lo que la gente celebra. Que lo veamos (a Chávez) como ídolo porque fue drogadicto, porque lo veamos como ídolo porque golpeaba a la gente, que lo veamos como ídolo porque subía borracho a pelear”, explicó Barrera en una entrevista con Roberto Martínez.

La respuesta de Julio César Chávez

El “Gran Campeón Mexicano” no se quedó con las críticas de Barrera. Al igual que ocurrió con Jorge “El Travieso” Arce, Chávez utilizó las redes sociales para responder a las declaraciones del ex boxeador. La palabra del “César del Boxeo” fue ampliamente difundida y aceptada entre sus seguidores. Mucho pendejo piensa que la gente me quiere o idolatra por drogadicto pero estan pendejos, me quieren por las peleas por la emoción que generaba. Pero gracias a dios ganamos las batallas..Aparte guapo y simpático #Utaaaa— Julio César Chávez (@Jcchavez115) February 15, 2022

