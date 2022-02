Desconectan a niña hispana de Texas que recibió un disparo en la cabeza a manos de una víctima de robo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Arlene Álvarez, de nueve años, murió la noche del martes 15 de febrero después de que su familia tomara la decisión de desconectarla del respirador artificial que la mantenía con vida.



“Como padre sé que murió en mis brazos anoche, justo cuando ocurrió el tiroteo. Tiene muerte cerebral. La van a desconectar pronto, los médicos sólo la ayudan a respirar con máquinas en este momento”, dijo el padre de la menor de edad, Armando Álvarez, en entrevista con Univision.

En tanto, la madre de la menor Gwen Álvarez señaló a través de sus redes sociales que los médicos no le daban muchas esperanzas, sin embargo, pidió una oración para su pequeña.



“Necesito oraciones por mi Arlene, mi bebé está en cuidados intensivos. Este año teníamos tantos planes y los vamos a hacer realidad mi amor, mi mejor amiga”, escribió la madre de Álvarez y horas más tarde confirmó que la menor había sido desconectada y exigió justicia para su hija UPDATE #3: Sadly, the Harris County Institute of Forensic Sciences advised late this afternoon that the nine-year-old girl has been pronounced deceased. #HouNews https://t.co/X9dAEiFqHf— Houston Police (@houstonpolice) February 15, 2022

¿Quién mató a Arlene Álvarez?



El lunes por la noche Tony Earls, de 41 años, realizó una transacción en el cajero automático de un banco Chase ubicado en la intersección de Woodridge Road y Winkler Road cuando iba a ser víctima de un asalto.



De acuerdo con la policía, Tony Earls accionó su pistola en contra de un hombre que intentaba robarle, sin embargo, una de las balas fue directo a la cabeza de la menor de edad quien sufrió muerte cerebral.



Se sabe que el sospechoso huyó del lugar de los hechos, mientras que Tony Earls disparaba; por ahora se desconoce si el ladrón también disparó.



Tras los hechos, Earls fue acusado de agresión agravada del incidente y permanece en custodia; un video de vigilancia del lugar revela el momento en que un sujeto corre a robarle el dinero al acusado y pasa la camioneta en la que la familia hispana viajaba.

