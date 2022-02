Autoridades australianas lanzan búsqueda de tiburón blanco que atacó mortalmente a bañista en Sídney

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las autoridades australianas buscan este jueves al enorme tiburón blanco que mató la víspera a un hombre en la playa Little Bay, en el sur de Sídney, en el primer ataque mortal ocurrido en la ciudad más poblada de Australia desde hace casi 60 años.

A raíz de este trágico incidente, las autoridades locales cerraron hoy decenas de playas, desde Bondi, una de las más populares entre los turistas, hasta Cronulla, en el extremo sur de la ciudad, en una jornada en la que la temperaturas superaron los 30 grados en Sídney.

Our beaches remain closed today as Lifeguards use drones and jet skis to check the area for any further shark sightings. These beaches include Little Bay, Malabar, Maroubra, Coogee, Clovelly and La Perouse. pic.twitter.com/rJnJAwsack — Randwick Council (@RandwickCouncil) February 16, 2022

Asimismo, las autoridades activaron un intenso operativo de búsqueda y captura a lo largo de unas 15 millas de costa por mar y por aire, con helicópteros y drones, para capturar al tiburón, al tiempo que colocaron seis trampas especiales computarizadas.

El ministro de Pesca del estado de Nueva Gales del Sur, Dugald Saunders, quien describió el fatal ataque del miércoles como un “incidente devastador”, admitió que podría ser difícil encontrar al tiburón debido a sus habilidades para desplazarse.

“Es un poco como buscar una aguja en un pajar, pero hemos visto que los tiburones recorren grandes distancias”, manifestó Saunders a la cadena de televisión Sky News.

Simon Nellist, la víctima del ataque de tiburón

Simon Nellist, de 35 años de edad, fue mutilado hasta la muerte por el escualo el pasado miércoles en un ataque que fue captado en video; el incidente se reportó a solo 500 pies de la costa.

Al momento del ataque, Nellist entrenaba para un evento caritativo este fin de semana, “Murray Rose Malabar Magic Ocean Swim“, actividad que fue cancelada debido a la tragedia.

Nellist estaba por casarse con su novia Jenny Ho, a quienes amigos describieron como la “chica de sus sueños”.

La víctima, ex miembro de la Fuerza Aérea Real, nadaba por Little Bay Beach cuando el tiburón lo atacó a solo 500 pies de la costa, según el reporte de The Sun.

“Todo lo que está conectado con Simon está conectado al océano”, dijo a 7News su amiga Della Ross. “La noticia nos impactó como un camión porque él era una de estas personas que hacía de esta Tierra una más liviana”, describió la entrevistada.

El hombre, que residía en la zona de Wolli Creek, inicialmente había planeado casarse con su novia el año pasado, pero debido a la pandemia tuvieron que posponer la ceremonia.

Nellist pasó dos años en la fuerza aérea antes de viajar el mundo por unos seis años hasta que se enamoró de Australia.

Una patrulla de pescadores buscan al tiburón blanco. (Foto: Muhammad FAROOQ / AFP)

Recuperación del cuerpo de Nellist

La tarde de ayer, las autoridades lograron recuperar los restos del hombre, que es la primera víctima mortal de un ataque de escualo en Sídney desde el 28 de enero de 1963 cuando la actriz australiana Marcia Hathaway murió a consecuencia de las mordidas de un tiburón toro en la bahía de Sugarloaf. Following yesterday's fatal shark attack, the following beaches will be closed:



Bronte, Tamarama, Bondi, Coogee, Clovelly, Sth Maroubra, Little Bay, Malabar/Long Bay, La Perouse, Wanda, Elouera, Nth Cronulla and Cronulla



Please don't attempt to access the water at these beaches— NSW Police Force (@nswpolice) February 16, 2022

