Joven pone a la venta su virginidad a cambio de un boleto para el concierto de Bad Bunny

Desde hace ya varios días gran revuelo ha causado la gira que recientemente se dio a conocer que dará el famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny en este 2022, tanto en Estados Unidos como México y otros países latinoamericanos.

Recientemente lo que más llamó la atención es la reacción de cientos de fanáticos de Bad Bunny y de lo que han sido capaces de hacer con tal de conseguir un boleto para uno de sus conciertos, los cuales, en su mayoría, se agotaron en cuestión de minutos.

En México, por ejemplo, nos enteramos de personas que hicieron fila por un ticket o bien, aquellos que estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de conseguir el dinero para poder adquirir uno.

Sobre el tema, ahora se ha vuelto viral un video que fue tomado en calles de Guayaquil, Ecuador, en donde fue captada una joven de 18 años que llevaba una cartulina rosa en mano y en el cual escribió que estaba dispuesta a vender su virginidad con tal de conseguir un boleto para el concierto de Bad Bunny que dará en noviembre próximo en la ciudad de Quito.

Fue el conductor de un vehículo quien captó a la adolescente y su sinigual mensaje y lo compartió en redes con el siguiente título: “Esto es lo que sucede en mi lindo Ecuador”.

El conductor se acercó a la joven que llevaba el letrero para hacerle una serie de preguntas, entre ellas si era verdad lo que decía su letrero, a lo que ella respondió que sí, entre risas, asegurando que está dispuesta a hacer lo que sea por ir al concierto de Bad Bunny por que es “súperfan” del cantante.

“Es un concierto único y quiero mi entrada, quiero conocer a Bad Bunny”, reiteró la adolescente.

Luego, el conductor del carro le pregunta la edad y la joven le responde que tiene 18 años y le cuenta que sus padres no le quieren dar el dinero para ir al concierto porque “dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, entonces quiero mi dinero”.

Además, indicó que quiere un boleto que esté muy cerca del escenario para que pueda tener más acceso” hacia el artista.

De igual modo, cuando le preguntaron que por qué no trabajaba para poder comprarse el boleto, indicó que no lo hacía porque le daba pereza trabajar y que además, no se avergüenza de lo que está haciendo.

El hombre insistió a la joven en que debía valorarse y ella le pregunta que si está dispuesto a sus pretensiones y él le dice que no, que la está grabando para darle un mensaje a la sociedad. La joven insiste en que no está haciendo nada malo, que es por una “buena causa” y se va, aparentemente enojada.

