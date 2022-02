Shakira arma escándalo: Sasha gana un torneo de karate y la cantante grita cuando lo ve subir al podio del primer lugar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sasha ha ganado un tornedo de karate. En la competencia el joven hijo de Shakira quedó en primer lugar y la colombiana ha gritado a más y mejor el triunfo de su hijo. Los fans están encantados con la reacción de la cantante. Muchos dicen que como madres serían como ella. Y otros la animan para que grite su felicidad sin pudor.

En Instagram Shakira escribió: “Próximo torneo si no quieren que grite tanto me tendrán que llevar con un bosal“. Ante su comentario muchos siguen apoyándola, entre estos Alejando Sanz. Mientras que otros han corregido su ortografía. Y es que escribió bosal, cuando en español la palabra adecuada se escribe con z.

Ante la reacción de Shakira sus fans le dicen: “Que emoción así somos las mamás”. Tommy Mottola también comentó y dijo: “¡This makes me so happy to see you like this!”. Y así también agregaron: “Si yo fuera mamá sería shakira”. Mientras que otros quisieran estar con ella para gritar en honor a Sasha: “

Queremos gritar contigo”.

Las correcciones llegaron después. Entre los mensajes también se puede leer que dicen: “Bozal“. Destacando así que Shakira lo escribió con s.

