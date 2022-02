Lele Pons publica una foto junto a Shakira y les dicen que podrían ser hermanas gemelas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lele Pons publicó una fotografía del día que conoció a Shakira. La influencer venezolana y novia del cantante Guaynaa sacó del baúl de los recuerdos estas imágenes junto a la cantante colombiana.

Ambas mujeres lucen en la fotografía su cabello rubio lleno de rizos que caen mucho más abajo de sus hombros.

“Shakira and Me❤️❤️❤️ Throwback to when I met my #1 idol”, escribió Lele Pons junto a las tres fotografías del día que conoció a Shakira.

En los comentarios de esta publicación que está por llegar al millón de me gustas varias personas han resaltado el “parecido” entre la colombiana y Lele Pons, debido a sus rizos dorados.

Más de una persona le ha dicho a Lele que se parece mucho a Shakira, incluso que podrían ser hermanas y hasta gemelas.

Estos son algunos de los comentarios que le han dejado a Lele Pons tras esta galería fotográfica junto a Shakira, su ídolo número uno: “Twins”, “You could be sisters!!”, “Look like sisters”, “Am I the only one to think that you look like twins? (“Gemelas”, “¡¡Podrían ser hermanas!!”, “Parecen hermanas”, “¿Soy el único que piensa que parecen gemelas?”).

Shakira es una de las cantantes latinas más conocidas del mundo. La colombiana actualmente tiene más de 71.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Frecuentemente la intérprete de “La bicicleta” comparte constantemente fotografías y videos para sus seguidores.

Su más reciente publicación la muestra a ella junto a sus hijos, Sasha y Milán, disfrutando de la canción que Carlos Vives le regaló por su cumpleaños, que fue este 2 de febrero.

El también colombiano Carlos Vives le regaló a Shakira una canción llamada “Currambera”, en la que homenajea a Shakira con su letra y en el video muestra lugares y momentos importantes para la artista nacida en Barranquilla.

“Querido @carlosvives, qué bonito celebrar contigo un año más y recibir este regalo que es uno de los más grandes honores de mi vida. Una canción tuya que perdurará por siempre homenajeando a mi tierra, mis raíces, la mujer Barranquillera y a todas las Colombianas que tenemos una “currambera” en el alma. Eres un artista irrepetible, un poeta, y un cantor de nuestras costumbres y de la tierra que amamos. Tu voz no se apagará nunca porque es nuestro legado. Gracias por todo lo que nos das amigo y por tu corazón que es más grande que toda la ciénaga del Magdalena!”, escribió Shakira para agradecerle a Carlos Vives por el emocionante regalo de cumpleaños que recibió de su parte.

