Alcalde Adams anuncia plan de seguridad para poner orden en el Subway, reducir crimen y ubicar a desamparados

El apuñalamiento de un joven de 22 años el jueves, mientras se desplazaba en la línea L del Subway de la ciudad de Nueva York, se convirtió en el hecho violento más reciente en el sistema de transporte de la Gran Manzana, donde hay un sentimiento constante de inseguridad entre los usuarios, respaldado por el aumento en más de 65% en hechos criminales.

El año pasado hubo 461 delitos serios en el Subway, y en lo que va corrido del 2022 ya se han reportado 276 delitos, entre ellos 3 personas lanzadas a los rieles, como la asiática Michelle Go, de 40 años, quien murió arrollada por un tren R en enero pasado.

Y tras asegurar que las autoridades devolverán la seguridad en trenes, estaciones y autobuses, con un enfoque que busca poner orden y hacer cumplir las normas básicas para usar el metro, entre ellas no saltarse el torniquete sin pagar y no usar vagones para dormir, el alcalde Eric Adams presentó este viernes un plan de seguridad que empezará a implementarse de inmediato.

“No más fumar. No más drogas. No más dormir. No más asados en el metro. No más hacer lo que quieran hacer. No. Esos días se acabaron ya”, aseguró el Alcalde, en una conferencia en la estación de Fulton, a pocas cuadras de la sede de la Alcaldía. “Pase su MetroCard. Use el sistema de transporte. Bájese en su destino. Eso es lo que está Administración está diciendo que hagan”.

Adams aseguró que más de 2,500 policías seguirán haciendo presencia en las estaciones y trenes y les pidió que refuercen el cumplimiento de la ley, y pongan freno a todo aquello que está prohibido en el sistema de transporte.

“Hagan su trabajo, de manera respetuosa como están supuestos a hacer. Ustedes van a hacer su trabajo para mantener el sistema de transporte seguro”, dijo el Alcalde. “Hay reglas para andar en el sistema. Nos acostumbramos a esa disfuncionalidad y se volvió la normalidad, pero no soy un alcalde disfuncional”.

El problema de los ‘homeless’

Pero el plan del mandatario no solamente incluye poner freno a la violación de normas en el metro, sino que parte de la columna vertebral de la iniciativa será acercarse a los desamparados que han usado los vagones como refugios, ofrecerles ayuda para tener sitios donde vivir y también ofrecer recursos a quienes tengan enfermedades mentales.

El plan expandirá los equipos de respuesta en toda la ciudad, con más médicos y enfermeros capacitados para conectar a las personas con recursos.

Pare ello, Adams destacó que habrá equipos de trabajadores comunitarios y policías que comenzarán a recorrer el metro, tan pronto como la próxima semana, para identificar a quienes necesitan ayuda, pero fue claro en advertir que no se tolerará que desamparados vivan en el Subway. La oferta será tratamiento y vivienda.

El Alcalde Eric Adams presentó su plan para combatir crimen en el metro

“Sabemos donde están. Hay un caso en el que una mujer ha estado viviendo debajo de una escalera durante meses. Simplemente no es aceptable. Eso es repugnante y eso no es lo que somos como ciudad”, dijo Adams, advirtiendo que no se tratará de una persecución a quienes no tienen hogar, sino un plan de apoyo. “La gran mayoría de las personas sin hogar no son peligrosas, pero debemos ser honestos sobre la cantidad de personas que son un peligro para ellos mismos y para los demás“.

Adams destacó que se usarán todos los recursos necesarios, incluso leyes existentes, como Kendra, para convencer a los desamparados y a quienes tengan condiciones mentales para salir de los trenes y buscar ayuda, y reiteró que se respetarán los derechos civiles, balanceando la seguridad pública y la justicia.

“Hay 1,500 especialistas del sistema de transporte, pero no es suficiente. Solo es la primera manera. Ahora vamos a movernos a la siguiente fase. Hemos traicionado a hermanos y hermanas neoyorquinos a quienes les permitimos vivir en condiciones inhumanas. Este es un plan comprensivo con estrategias.No podemos poner una curita en un cáncer”, dijo el Alcalde.

“No se trata de arrestar personas se trata de arrestar un problema”, dijo Adams. “No estamos diciendo que si cometes una infracción, te vamos a poner las esposas. Queremos corregir la condición”.

Gobernadora apoya plan de Adams

La gobernadora Kathy Hochul se sumó a la iniciativa y destacó como componente importante del plan de seguridad y apoyo a desamparados con problemas mentales, la inversión de $27.5 millones de dólares para aumentar los fondos para camas de hospitales psiquiátricos, $9 millones para reclutar psiquiatras y enfermeras, $12.5 millones anuales para 500 camas de vivienda de apoyo adicionales para albergar a personas sin hogar y un aumento de $577 millones para programas y servicios comunitarios de salud mental.

“Por primera vez, vamos a crear equipos de profesionales capacitados, que se integrarán aquí, construirán relaciones, desarrollarán confianza. Vamos a conseguirles el apoyo que necesitan, conseguirles un refugio y, en última instancia, una vivienda”, aseguró la mandataria estatal, advirtiendo que es consciente que tendrán que trabajar en reformar el ambiente inseguro que hay en muchos albergues de la ciudad a los que los desamparados no querrán ir.

“Tenemos que convertirlos en refugios en los que la gente también quiera estar. Estos son a veces lugares aterradores para las personas, especialmente durante COVID, y a veces tienen miedo de ser víctimas de delitos en el refugio”, dijo la Gobernadora. “Tenemos que cambiar la dinámica de lo que es un refugio y hacerlo verdaderamente temporal y tener suficientes viviendas de apoyo y hogares reales para las personas… pero eso no va a suceder de la noche a la mañana”.

Hochul insistió en el gran paso que se está dando para abordar la problemática de los enfermos mentales y dijo que trabajarán juntos en la meta de mejorar la seguridad en el sistema y proveer ayuda siquiátrica a quienes lo necesitan.

“Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de atención de la salud mental sufrió por la desinversión, y la pandemia solo ha hecho las cosas más difíciles para los neoyorquinos con enfermedades mentales graves que se encuentran sin hogar”, dijo la Gobernadora.

“Me enorgullece apoyar al alcalde Adams y compartir nuestros esfuerzos para impulsar los servicios de tratamiento de salud mental para quienes carecen de una vivienda estable y poner más camas psiquiátricas en línea. Debemos trabajar juntos para mantener nuestros trenes subterráneos, el elemento vital de la ciudad de Nueva York, seguros para todos los pasajeros y para brindar ayuda y servicios a quienes los necesitan”, agregó.

Tanto la Gobernadora como el Alcalde advirtieron que la meta es convencer a los desamparados del metro que hay mejores opciones para ellos y ayuda disponible, y se mostraron optimistas que ante mejores oportunidades muchos aceptarán el llamado. Pero Adams acotó que la regla existente, de no usar el metro ni estaciones como casas, comenzará a aplicarse.

“Se trata de generar confianza. Cuando construyes esa confianza y brindas los servicios integrales, en realidad puedes tener una mejor oportunidad de sacarlos de las calles”, reiteró el Alcalde Adams. “Estas son personas que viven en las calles y el sistema de metro, solo tienen falta de confianza en el sistema“.

NYPD: la prioridad será la seguridad

La comisionada del Policía Keechant Sewell, menciono que la prioridad será mejorar la seguridad del metro y ayudar a los neoyorquinos vulnerables.

“Este plan representa lo mejor de ese tipo de trabajo inteligente, fluido y colaborativo y también refuerza las filosofías centrales de la policía de Nueva York para la seguridad pública al garantizar que las personas cumplan con todas las leyes y reglas de tránsito aplicables, al mismo tiempo que conecta a las personas necesitadas con los servicios críticos que se merecen“, dijo la Comisionada de Policía.

Janno Lieber, director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), recibió el plan del Alcalde con optimismo, e insistió en que no se trata de criminalizar a nadie, pero sí que el sistema de transporte tenga orden y se cumplan las normas.

Pasajeros del metro de NYC se sienten inseguros

“Con estrategias adicionales sobre cómo hacer cumplir las reglas del sistema y brindar servicios a los neoyorquinos vulnerables, estamos defendiendo a millones de pasajeros que quieren ver un cambio. Junto con un enfoque basado en métricas de estilo CompStat para rastrear el progreso, podemos corregir estas condiciones y estar en condiciones de dar la bienvenida a más y más neoyorquinos a un sistema de metro seguro”, dijo el funcionario.

¿Qué opinan los pasajeros?

Usuarios del Subway como el mexicano Omar Duarte manifestaron su apoyo al plan, y aseguraron esperar ver muy pronto resultados.

“Creo que tener a más policías patrullando hace sentir más segura a la gente, y me gusta la iniciativa pero deberían estar no solo en el día sino en la noche, especialmente donde hay más crímenes para proteger a los pasajeros”, dijo el joven. “El enfoque de ayudar a los enfermos mentales y a los desamparados va a ser un poco más difícil para poder convencerlos de no estar en los trenes, pero sí los planes de ayuda son buenos y efectivos, espera ver pronto cambios reales”.

La colombiana Olga Medina, quien confesó sentirse “aterrorizada” cuando viaja de noche en el metro, pidió a la policía que asuma su rol de autoridad, pues dijo que actualmente ver uniformados no es garantía de seguridad para ella.

“Yo he visto gente fumando en las estaciones, gente agresiva peleando, mientras los policías están parados en un rincón texteando, como adolescentes cuando salen de la escuela, viendo videos o hasta hablando por teléfono”, dijo la madre de familia, de Queens. “Ellos no están haciendo bien el trabajo, entonces de nada sirve que pongan más policías si siguen con esa actitud. Y me alegra que por fin saquen a los homeless de los vagones, porque muchos a veces son agresivos y da susto”, dijo la usuaria de metro.

El director de políticas y comunicaciones de ‘Riders Alliance’, Danny Pearlstein, aseguró que a la par del abordaje que el plan de seguridad en el Subway está haciendo con desamparados y enfermos mentales, debe tener un componente de mejora del servicio, lo que influirá en frenar el crimen.

“Millones de pasajeros quieren que el Alcalde y la Gobernadora pongan fin a la crisis de personas sin hogar en el metro, complementando un alcance sólido con vivienda permanente y atención médica para atraer a la gente”, dijo el activista.

“La gobernadora Hochul puede hacer que el tránsito sea aún más seguro al financiar un servicio más frecuente en el presupuesto estatal: Las esperas más cortas significan menos tiempo en las plataformas y en las paradas de autobús. Los viajes más rápidos harán que el tránsito sea más atractivo y traerán pasajeros de regreso, aumentando la cantidad de ojos en el sistema y ayudar a los neoyorquinos a mantenerse seguros unos a otros”, agregó Pearlstein.

El alcalde, Eric Adams y la Gobernadora Kathy Hochul, presentando el plan de seguridad en el metro.

Puntos del Plan de Seguridad en el Subway