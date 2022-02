Cesc Fàbregas: Con Messi siempre hay que tener cuidado porque tiene cuerda por poco tiempo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Leo Messi fue atacado duramente por la prensa internacional y por muchos seguidores por su actuación ante el Real Madrid y por haber errado el penal al final del partido. No obstante, Cesc Fàbregas, ex compañero del argentino salió en su defensa para reiterar que la estrella del Paris Saint-Germain es mucho más peligroso cuando recibe criticas y cuando no está en su mejor momento.

“Indudablemente. He leído cosas de gente que no debería haberle visto jugar contra el Real Madrid. Sin ser estelar, hizo un buen partido. Echó de menos un penalti. ¿Y eso? Juzgarlo por eso me parece ridículo. El fútbol va mucho más allá. Courtois es un portero fantástico y tiene mérito”, señaló Cesc Fàbregas al Diario Mirror.

Messi, no pudo poner adelante al conjunto parisino en la parte final del partido de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, pero si mantuvo su presencia en el campo gracias a su notable conectividad con Kylian Mbappé.

“El mayor problema es que este fue un gran partido, ahí es donde esperamos que se desempeñen los grandes jugadores y esta noche fue más un lastre que cualquier otra cosa. Entiendo que hay que vender programas, pero estamos hablando de un jugador que te puede dejar retratado en un segundo”, continuó el español.

Más de haber sido señalado por muchos medios, Leo Messi sigue siendo la imagen del Paris Saint-Germain y siempre será una amenaza para el rival. Es por ello que, Cesc Fàbregas le hizo un llamado a todos los grandes de Europa para que no descuiden al astro argentino.

“Con Messi siempre hay que tener cuidado, por si acaso. Tiene cuerda por poco tiempo. Recuerdo el primer año de Luis Enrique en el que lo criticaron mucho. Se hizo una crisis de todo lo que se hizo. Entonces el Barça ganó el triplete y ahora, algo similar puede suceder”, finalizó Fabregas.

El conjunto parisino y el Real Madrid se volverán a ver las caras la próxima semana en el encuentro de vuelta de la competición más bonita a nivel de clubes. Además, el mismo será en el Santiago Bernabéu, recinto cómodo para que el argentino pueda demostrar todo su valor.

Lee También:

Lionel Messi se convirtió en el jugador con más penales fallados en la historia de la Champions League

Courtois reveló el secreto para poder detenerle el penal a Messi: “jugué un poco con él”