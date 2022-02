El corazón de las latinas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

¿Sabías que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte entre las mujeres, causando 1 de cada 3 muertes todo el año? Incluso, las enfermedades del corazón cobran más vidas de mujeres que todas las formas de cáncer combinadas.

Según las estadísticas de la American Heart Association, las latinas pueden desarrollar enfermedades cardíacas 10 años antes que aquellas no latinas y para sumar a los devastadores efectos de la pandemia, las muertes por enfermedades cardíacas aumentaron significativamente el año pasado y continúan siendo la mayor amenaza para la salud de las mujeres en los Estados Unidos, cobrando la vida de una mujer cada 80 segundos.

Febrero es el Mes del Corazón en los Estados Unidos y se celebra el aniversario número 18 del Movimiento Go Red for Women (GRFW) del American Heart Month, patrocinado a nivel nacional por CVS Health.

Las mujeres, especialmente las latinas, se ven afectadas de manera desproporcionada por las enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, y los estudios muestran que los ataques cardíacos han aumentado entre las mujeres más jóvenes.

Sin embargo, es probable que las mujeres más jóvenes no estén conscientes de esta gran amenaza. Muchas no saben cuáles son los síntomas de los ataques cardíacos y los derrames, y por eso es importante que todasse hagan cargo de su salud cardiovascular y alienten a otras a hacer lo mismo.





Ayuda de AHA

Dianne Ruiz, nació con una condición cardíaca congénita llamada estenosis pulmonar. Cuando era bebé, sus padres decidieron someter a Dianne a una cirugía para solucionar el problema.Por suerte, la cirugía fue un éxito y, a medida que Dianne creció, se le aconsejó que mantuviera un estilo de vida activo, por lo que se dedicó a vivir así. Hoy, ya una mujer feliz y saludable de 33 años, Dianne usa su voz para crear conciencia de cómo un estilo de vida saludable puede llevar a una vida más larga y saludable, a través de AHA, una plataforma que busca ayudar a educar a las mujeres latinas a conocer sobre su riesgo de enfermedad cardíaca.

AHA comparte los siguientes consejos:

⦁ Mantenerse activa: es una de las mejores maneras de conservar el cuerpo y la mente saludable. No solo puede ayudarla a sentirse, pensar, dormir y vivir mejor, sino que también mejora la calidad de vida en general.

⦁ Relajarse y reducir el estrés: el estrés conduce a hábitos poco saludables como comer en exceso, inactividad física y fumar, los cuales aumentan los factores de riesgo de enfermedades cardíacas, tal como presión arterial alta similar a un derrame cerebral y depresión o ansiedad.

⦁ Mantenerse al día con su salud: “Conozca sus números”. Los números claves de salud personal que ayudan a determinar el riesgo de enfermedad cardíaca son: el colesterol total, la presión arterial, la azúcar en la sangre y el índice de masa corporal (IMC).

Para obtener más información sobre la AHA y el movimiento Go Red for Women, visite http://GoRedForWomen.org

Las personas pueden donar a esta iniciativa en las cajas registradoras de las tiendas Big Lots hasta el 20 de febrero.