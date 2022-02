Inmigrantes protestan en todo Nueva York para exigir se pase la Ley de Cobertura para Todos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cientos de inmigrantes protestaron este viernes en varias ciudades de Nueva York, para exigirle a los legisladores estatales que pasen la ley conicidad en inglés como ‘Coverage fo All’ (cobertura para todos), y que crearía una opción de cobertura de salud financiada por el Estado para todos los neoyorquinos con ingresos de hasta el 200% de la línea de pobreza federal, independientemente de su estatus migratorio.

Los manifestantes, que contaron con el apoyo de activistas y organizaciones, se congregaron en la ciudad de Nueva York, Long Island, Buffalo, Syracuse y Yonkers, y en esas demostraciones hablaron sobre las dificultades que enfrentan en su vida diaria al no contar con acceso a la atención médica antes y durante la pandemia.

“He estado en los Estados Unidos durante 12 años trabajando todo el año en una granja de manzanas en la región de Finger Lakes, y tengo que pagar de mi bolsillo los costos de atención médica que son demasiado altos para mí solo. Aunque pago impuestos no tengo acceso a cobertura médica por mi estatus migratorio”, dijo Beatriz, una trabajadora agrícola, agregando que cuando necesita atención médica, “tengo que tomar la decisión de buscarla o no, pero el dolor se vuelve demasiado insoportable, así que no tengo otra opción que seguir pagando miles de dólares”.

Entre tanto, Ismael, otro trabajador agrícola, dijo: “Tenemos familias que mantenemos en México. Es lamentable porque no tenemos el dinero para ir al médico. No tenemos recursos para pagar estas costosas facturas… por eso estamos aquí para apoyar #Coverage4all, que nos dará la oportunidad de recibir cobertura. Es justo que recibamos atención médica porque brindamos mucho a este país y aportamos la comida en la mesa de todos, por lo que eso nos beneficiaría a todos. Estoy aquí para pedirles a los legisladores que tienen ese poder de lograr una mejoría para todos nosotros”.

NYC Today: we rallied in front of ⁦@GovKathyHochul⁩’s office (& her car) to let her know that every NYer deserves access to affordable healthcare, regardless of status. NY needs #Coverage4All! With ⁦@LaColmenaNYC⁩ ⁦@MinKwonCenter⁩ ⁦@MaketheRoadNY⁩ pic.twitter.com/DhqNkiS7Uk — New York Immigration Coalition (@thenyic) February 18, 2022

Presión sobre la Gobernadora

Además de pedir que la Legislatura Estatal vote el proyecto de Ley Cobertura para Todos, que a principios de este mes fue aprobado en los comités de Salud del Senado y la Asamblea, en los rally de este viernes varios funcionarios electos y los líderes comunitarios hicieron un llamado a la gobernador Kathy Hochul para que incluya esa legislación en el presupuesto estatal de este año, destacando cómo la pandemia ha expuesto las desigualdades en la cobertura de atención médica.

Además de esta jornada de protestas, el mes pasado la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) lanzó una campaña publicitaria en plataformas digitales y de televisión, en respuesta a que la gobernadora Hochul dejó fuera la atención médica para los inmigrantes neoyorquinos en su propuesta oficial de presupuesto ejecutivo.

“A pesar de estar en la primera línea durante esta pandemia, miles de neoyorquinos inmigrantes de bajos ingresos están luchando con las consecuencias a largo plazo de la falta de acceso a una atención médica integral, lo que hace que la vida sea más difícil que nunca. Todos los neoyorquinos merecen acceso a un seguro de salud asequible, independientemente de su estatus migratorio, y las manifestaciones de hoy son solo el comienzo para exigir ese derecho”, dijo Murad Awawdeh, director Ejecutivo de NYIC.

“La gobernadora Hochul puede poner fin a esta disparidad en el acceso a la atención médica al incluir la Cobertura para Todos en el presupuesto. Es esencial que todos los neoyorquinos y sus familias estén fuertes y seguros”, agregó.

Las manifestaciones de este viernes siguen a demostraciones similares en Harlem la semana pasada y un evento de Facebook Live el jueves donde los trabajadores agrícolas y de atención médica del oeste y centro de Nueva York hablaron sobre cómo es vivir con COVID prolongado y problemas de salud crónicos sin seguro.

“Si tuviera seguro médico, podría obtener una mamografía preventiva y una prueba de detección de cáncer de cuello uterino gratuitas, pero en lugar de eso, me veo obligada a pagar cientos de dólares y pasar meses esperando una cita. Miles de neoyorquinos inmigrantes como yo, sufrimos en silencio por la falta de atención médica, acceso a medicamentos y análisis de laboratorio esenciales para nuestra salud. Hace mucho tiempo que el Gobernador y la legislatura deberían incluir la legislación de Cobertura para Todos en el presupuesto estatal para garantizar que todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, puedan tener un seguro de atención médica integral y asequible”, dijo Norberta G., miembro de ‘Make the Road New York’ (MRNY).

“Luchar por una recuperación justa de la pandemia no es solo retórica, es aprobar proyectos de ley como Cobertura para todos. Vimos que el Fondo de Trabajadores Excluidos inyectó dinero en todos los rincones de nuestro estado, lo que permitió a los trabajadores pagar deudas de todo tipo, particularmente deudas médicas. La aprobación de ‘Coverage For All’ y ‘Excluded No More’ pondrá a los inmigrantes neoyorquinos en un mejor lugar que antes de la pandemia, lo que, a su vez, es bueno para todo el estado”, dijo la senadora estatal Jessica Ramos. “Si hemos aprendido algo, es que la mejor defensa de la salud pública que tenemos es una red de seguridad que no deja que nadie se caiga. Vamos a comenzar con Cobertura para todos para cubrir a los más vulnerables, luego continuaremos la lucha por el pagador único en todo el estado”.

La historia de Sandra, una trabajadora doméstica de El Bronx:

“En mi último trabajo como niñera en 2018, tuve una caída accidental. Y mi empleador solo le dio analgésicos y me dijo que me acostara y descansara un rato. Desde entonces, he estado experimentando un sinfín de complicaciones, algunas de las cuales incluyen caminar, sentarme y estar de pie durante largos períodos y sentir dolores enormes.A veces uso un bastón para caminar, que no me lo dieron los profesionales médicos, pero lo uso de todos modos porque a veces es útil. Si hubiera tenido acceso a la atención médica, sin dudarlo habría obtenido la ayuda que necesitaba”.

“Los trabajadores domésticos son trabajadores esenciales y deberíamos poder acceder a una atención médica de calidad para todos; especialmente cuando ocurren accidentes en el lugar de trabajo”.

“Aprobar la Ley Cobertura para Todos transformará la vida de cientos de miles de mis hermanas trabajadoras domésticas en todo Nueva York, donde ya no tendremos que decidir entre cuidarnos o cuidar a los demás”.