Jomari Goyso te enseña a renovar tu estilo con tendencias usando lo que está en tu clóset, desde la casa de una estrella de Primer Impacto

Jomari Goyso es una de las celebridades estrella de Univision. Además es el crítico de modas predilecto de Primer Impacto. Por esta razón se metió en el clóset de Pamela Silva, conductora del famoso programa de Univision. Desde la intimidad de su hogar el crítico español te enseña a renovar tu estilo con las tendencias de este 2022 usando lo que está en tu clóset.

Jomari pretende con esto que sus fans y televidentes de Primer Impacto ahorren con esto no sólo dinero, sino también tiempo. Aún cuando Jomari es de los que aprueba deshacerse de toda la ropa que ya no se usa, también apoya el hecho de que se guarden y mantengan en buen estado aquellas prendas que se vuelven atemporarles y que te permiten estar a la moda, tomando en cuenta que muchas tendencias siempre regresan.

Tendencia oversize

Jomari explica que este año la tendencia oversize está muy de moda. Es decir que se pueden utilizar prendas que te queden más grandes, o sea si eres talla “small”, llevar una camiseta, abrigo, suéter o vestido holgado de talla “large” no es tan mala idea. View this post on Instagram A post shared by Chișinău (@haine_si_accesori20)

Zapatos grandes, zapatos de plataforma

Jomari Goyso explicó que en el caso de las plataformas no está hablando de las típicas en los tacones o sandalías. No. La tendencia es la de zapatos grandes, toscos, con plataformas enormes y planas. El punto con esta tendencia es verte más alta, sí, pero sobre todo cómoda. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

Los Jeans

En los jeans Jomari no profundizó mucho, pero sobre esta tendencia sabemos esto: la tendencia indica que los que se deben llevar en este 2022 son los que estuvieron muy de moda en el año 2000, con tiro medio y en street styel. Se pide que estos sean high-waisted o a la cadera. View this post on Instagram A post shared by DICOLLANI DENIM (@dicollanidenim)

El animal print

Sobre el estampado Jomari fue concreto: “siempre va a estar”, le dijo a Pamela Silva, que parece ser una gran amante de esta tendencia, ya que tiene varias prendas de este estilo en su clóset. View this post on Instagram A post shared by Animal Prints (@animalprintfashion)

Pantalones cortos

Los rompers o pantalones cortos explicó Goyso que están de moda, que incluso se llevan en invierno con botas altas, así que no lo saques de tu guardarropa. Esta tendencia no es de las favoritas de Jomari, pero enfatiza que igual esta es una de las tendencias de 2022. View this post on Instagram A post shared by JE SUIS LOU (@je.suis.lou)

En redes sociales es entallada y encuerada

Esta más es una de las tendencias más grandes de las redes sociales. Celebridades como Alexa Dellanos, Yanet García, Kylie Jenner, y otras famosas están dándole duro a esto que son muchas las que de la noche a la mañana se han convertido en las nuevas famosas del mundo de las redes sobre todo en Instagram y TikTok. Algunas hasta han saltado a OnlyFans. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

