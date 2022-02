Bombardeos en Ucrania se intensifican y miles de residentes emprenden la huida

Los bombardeos en el este de Ucrania se han intensificado bruscamente este sábado, lo que ha provocado que miles de ciudadanos emprendan una caótica huida de la región, dos escenarios que podrían corresponder a lo previsto por Estados Unidos cuando advirtió sobre un pretexto para una invasión por parte de Rusia.

Separatistas respaldados por Rusia, que han luchado contra el gobierno de Ucrania por años, afirmaron que Kiev estaba planeando un ataque a gran escala en el territorio que controlan, pese a no tener pruebas de ello, informó The New York Times.

Estas afirmaciones han parecido absurdas para algunos líderes occidentales al estar Ucrania rodeada por fuerzas militares rusas, mientras que funcionarios ucranianos aseguraron que esta es una “cínica mentira rusa”.

Por su parte, los líderes separatistas pidieron a los niños y mujeres evacuar, mientras que los hombres sanos deberán prepararse para luchar, en un contexto donde el número de refugiados ha subido a los autobuses a Rusia y campamentos de tiendas de refugiados ha surgido al otro lado de la frontera rusa.

Además, ha aumentado el nivel con relación a los días anteriores de los disparos de mortero, granadas propulsadas por cohetes y artillería por parte de rebeldes separatistas, en un proceso en el que dos soldados ucranianos murieron y se reportaron cinco heridos, indicó el Ministerio del Interior de Ucrania,

Autoridades ucranianas afirmaron que el bombardeo fue responsabilidad de los separatistas, a los que consideraron representantes de Rusia.

Según reporteros de New York Times que estuvieron en lugar de los bombardeos, no hubo una respuesta por parte de las fuerzas de Ucrania, pero algunos residentes aseguraron que los bombardeos surgieron desde ambos frentes.

Los bombardeos que son atribuidos a los separatistas han generado la evacuación de algunos ciudadanos en el este de Ucrania. (Foto: Andrey Borodulin / AFP vía Getty Images)

“Tengo un bebé pequeño. No tienes idea de lo aterrador que es esconderlo del bombardeo“, declaró Nadya Lapygina, afirmando que su ciudad en la región disidente de Luhansk fue atacado por fuego de artillería y morteros.

En una posible muestra de advertencia, Rusia participó en una exhibición de teatro militar el sábado, en la que probaron misiles balísticos y de crucero, y se concretaron pruebas de misiles con capacidad nuclear comandadas por el presidente Vladimir Putin, insistiendo en que únicamente son ejercicios militares y no buscan incentivar una invasión.

Estas acciones han sido advertidas por el gobierno estadounidense en las últimas semanas, el cual no tenía tensiones con Rusia de tal magnitud desde la Guerra Fría, por lo que los protagonistas de este conflicto diplomático están a la espera de posibles acciones militares en Ucrania en los próximos días.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró sentirse convencido de que Moscú concretará un ataque sobre Ucrania, pues a su juicio, ya está tomada una decisión al respecto.

“En este momento estoy convencido de que (Putin) ya ha tomado una decisión“, alertó el mandatario durante una rueda prensa en la Casa Blanca, quien recordó que las tropas rusas están en zonas claves de la frontera, así como en los límites con Bielorrusia.

Con información de The New York Times

