Madre murió al incendiarse su hogar, pero lograron salvar a su bebé de 10 meses: heroico rescate entre vecinos en Nueva York

A pesar de lo que los bomberos describen como los mejores esfuerzos de su esposo para salvarla, una mujer de 31 años murió al incendiarse su casa en Long Island (NY), luego de que los vientos huracanados avivaran las llamas, la madrugada de ayer.

Lisa Ostrowski (31) murió mientras intentaba escapar de las llamas de su casa en Old Town Road, localidad Setauket. Su esposo Steven Ortner (30) sufrió heridas graves, pero sobrevivió y se las arregló para salvar al bebé de 10 meses de la pareja, con la ayuda de un buen samaritano, que aparentemente se detuvo en la casa mientras conducía, así como una vecina que llamó al 911 y corrió a la escena.

Woman dies in East Setauket house fire, her 10-month-old son and the baby’s father were able to escape with serious injuries https://t.co/11TZJnVu45 — John Asbury (@johnasbury) February 18, 2022

“Me pareció ver llamas y estaba confundida, porque la gente pasaba por la casa”, dijo a Pix11 Karina Schwarz, de 20 años, quien vive al otro lado de la calle, a unas dos cuadras de la casa que se incendió.

Los bomberos dicen que un buen samaritano no identificado se incorporó al rescate cuando vio que Ortner había salido al techo del porche con su bebé Leo. El heroico padre le entregó el recién nacido al hombre y corrió de vuelta a la casa para tratar de rescatar a su esposa.

La vecina Schwarz observó y escuchó mientras todo se desarrollaba frente a ella y llamó a 911. “Le dije al despachador… ‘Una mujer está gritando, alguien está gritando. Necesitamos hacer algo.'”

Los bomberos llegaron poco después de su llamada, pero las ráfagas de viento de 40 millas por hora rápidamente habían empeorado el fuego. “El viento sopló y comenzó a llevarse ramas”, dijo Schwarz. “Era sólo una bola naranja gigante”.

A pesar de la intensidad de las llamas, Ortner pudo salir. Está en el hospital con heridas graves y su bebé sufrió lesiones leves. La causa del incendio aún está bajo investigación. El Departamento de Policía de Suffolk (SCPD) dijo que su unidad de homicidios está trabajando en el caso, junto con los investigadores de incendios provocados del Departamento de Bomberos de Setauket.