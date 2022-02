Tottenham y Harry Kane derrotan al Manchester City en festival de goles para dejar abierta la Premier League

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Tottenham Hotspurs encaminado por Harry Kane ha devuelto el picante a la Premier League luego de vencer 2-3 al Manchester City de Pep Guardiola en el partido correspondiente a la jornada 26 y dejar más que abierta la lucha por el campeonato en la que también figura el Liverpool

En un partido dominado en su mayoría por el Manchester City, el Tottenham aprovechó sus pocas oportunidades y la contundencia de Harry Kane quien marcó doblete, para conseguir un importante triunfo ante un rival que claramente está teniendo una mejor temporada.

Los Spurs salieron al campo con la intención de dar la sorpresa, algo que tuvo efecto inmediato pues apenas al minuto 4 llegó el primer gol del partido por intermedio del recién llegado Dejan Kulusevski, quien fue asistido por el surcoreano Heung-Min Son.

What a ball from Kane and what a START for Tottenham away at City!



📺 @nbc and @peacockTV pic.twitter.com/ZvQyMmUaiL — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 19, 2022

Sin embargo, el City no bajó los brazos y siguió atacando hasta que el minuto 33 llegó el empate por intermedio de Ilkay Gundogan quien aprovechó un mal despeje del portero Hugo Lloris tras un centro de Raheem Sterling.

Pounce when the moment is right! City levels it.



📺 @nbc and @peacockTV pic.twitter.com/InhtZUNkNw— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 19, 2022

Ya para el segundo tiempo, llegaría el show del ‘Ciudadano Kane’ que anotó hasta tres goles (uno invalidado por el VAR) para dar la victoria a su equipo en los minutos finales del encuentro.

Al minuto 59 llegó el tercer tanto del partido y segundo para el conjunto londinense, gracias a una contra que, aunque agarró bien parado al equipo local, fue bien aprovechada por el surcoreano Son, quien mandó un sincronizado centró que fue bien empalmado por Kane ante la mirada del arquero Ederson. THAT MAN HARRY KANE PUTS TOTTENHAM AHEAD



📺 @nbc and @peacockTV pic.twitter.com/WWoYThcQZ9— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 19, 2022

El encuentro siguió dominado por el equipo de Pep Guardiola hasta que al 90+2 una mano en el área del argentino Cristian Romero provocó un penalti que fue cobrado y anotado por Riyad Mahrez. Mahrez fires his penalty into the roof of the net ☄️🥅 pic.twitter.com/hAM4Q1DJ9m— DAZN Canada (@DAZN_CA) February 19, 2022

Con la anotación de Mahrez, todo parecía indicar que el partido terminaría empatado a dos goles, sin embargo, el Tottenham no se quiso conformar y solo tres minutos después (90+5’), el sueco Kulusevski colgó un centro perfectamente ubicado para Harry Kane, quien cabeceó contra el piso sin posibilidades para el guardameta de los citizens. HARRY KANE ARE YOU SERIOUS #MyPLMorning pic.twitter.com/mi704C4vTG— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 19, 2022

Con este resultado (2-3), el Manchester City continúa líder de la Premier League con 63 puntos, seguido muy de cerca por el Liverpool de Jurgen Klopp, que tiene 57 puntos pero un partido menos. Por su parte, los Spurs se ubican en el séptimo puesto con 39 puntos pero tres juegos menos.

