¿Hay Liga? Barcelona aplasta de visitante al Valencia con doblete de Aubameyang [Video]

Un efectivo y pragmático Barcelona superó con contundencia (1-4) al Valencia en Mestalla, en un duelo resuelto por el equipo azulgrana en el primer tiempo, que terminó con un claro 0-3 en el marcador.

Dos goles de Pierre-Emerick Aubameyang y otro de Frenkie De Jong en los primeros 45 minutos allanaron el camino del Barcelona ante un frágil Valencia en defensa, que mejoró y trató de reaccionar en la segunda mitad, pero sin éxito.

⏰ ¡Final del partido!

⚽ #ValenciaBarça (1-4)

👟 Aubameyang x2, Frenkie de Jong y Pedri / Carlos Soler pic.twitter.com/9pcu9vKXy7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2022

El Barcelona inició el partido moviendo muy rápido el balón ante un Valencia, que trataba de salir a la contra, si bien paulatinamente el equipo de José Bordalás empezó a ralentizar el juego hasta igualar las fuerzas.

Además, las largas posesiones de balón del equipo de Xavi Hernández se producían a muchos metros del área rival, y se encontraban con la buena disposición defensiva del Valencia, hasta que Aubameyang hizo saltar el cerrojo.

Pierre-Emerick Aubameyang scores his first goal for Barcelona! 👏 pic.twitter.com/BBun4C6NjP — ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2022

Un pase en largo de Jordi Alba fue aprovechado por Aubameyang para batir a Mamardashvili por una escuadra a los 22 minutos de juego. Fue el primer gol del atacante gabonés con el Barcelona.

El Valencia trató de reaccionar, se acercó a la portería de Ter Stegen, pero de nada le sirvió porque fue el Barcelona el que se hizo con el mando y con el segundo tanto de su cuenta, al poco de superar la media hora de juego, por medio de Frenkie De Jong.

Frenkie de Jong with a vintage Barcelona goal ✨ pic.twitter.com/TR3IFIFHAi — ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2022

El equipo de Bordalás estaba tocado y fuera del partido ante un Barcelona que ratificó su dominio con un tercer gol, por medio de Aubameyang, a los 38 minutos.

Auba gets his second goal for Barca 🔥 pic.twitter.com/QX7xP03dv7 — ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2022

Aunque el Valencia logró marcar a cuatro minutos del descanso, el tanto fue finalmente anulado por el árbitro tras consultar el VAR por haber rebasado el balón la línea de banda en el inicio de la jugada.

La reacción del Valencia

Lejos de relajarse, el Barcelona abrió el segundo tiempo con una ocasión de Gavi, que firmó un gran disparo desde la frontal que desbarató Mamardashvili, pero el Valencia acortó distancia a los 52 minutos con un tanto de Carlos Soler. Carlos Soler with the header to get Valencia one back!



1-3. #LaLiga pic.twitter.com/UJaUYi8tak— TSN (@TSN_Sports) February 20, 2022

El gol reactivó al Valencia. Con un juego directo, puso en apuros la meta barcelonista, pero un derechazo desde fuera del área de Pedri cortó de raíz la reacción de los locales, con el cuarto tanto barcelonista. PEDRI WHAT A HIT 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/oYQp6H10gt— ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2022

A pesar de que el Valencia lo intentó todo para equilibrar el duelo, unas veces Ter Stegen y otras la falta de puntería evitaron que alcanzara su objetivo.

El Barcelona acumula nueve partidos sin perder en Liga, mientas que el Valencia suma cuatro sin ganar y prolonga sus crisis de juego y resultados de 2022.

Valencia vs. Barcelona: ficha técnica

1 – Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Diakhaby, Alderete (Comert,m.85), Gayá (Lato, m.66), Soler, Ilaix (Racic, m.66), Guillamón (Maxi Gómez, m.46), Bryan Gil, Guedes y Hugo Duro (Marcos André, m.85).

4 – Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric García (Mingueza, m.46) Alba, De Jong (Pedri, m.59), Busquets, Gavi (Traoré, m.81), Aubameyang (Luuk de Jong, m.81), Ferran Torres y Dembélé (Nico, m.71).

Goles: 0-1, m.22: Aubameyang. 0-2, m.31: Frenkie De Jong. 0-3, m.38: Aubameyang. 1-3, m.52: Carlos Soler. 1-4, m.63: Pedri.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a los valencianistas Ilaix, Lato y Carlos Soler, y a los barcelonistas Jordi Alba, Araujo, Nico y Dest.

Incidencias: partido de la jornada 25 de LaLiga Santander disputado en Mestalla, ante unos 38.000 espectadores.

