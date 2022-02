Chisme No Like siempre dijo la verdad: Toni Costa confirma su feliz romance con Evelyn Beltrán

Javier Ceriani y Elisa Beristain siempre dijeron que Toni Costa había encontrado un nuevo amor. Chisme No Like siempre estuvo tras la pista y al parecer lograron conversar con el famoso coreógrado español, quien aseveró estar muy feliz. Dijo que la felicidad se le notaba en la sonrisa.

Ceriani compartió el audio de su colega periodista en el programa, en donde se puede escuchar que Toni admite que todo el mundo sabe que Evelyn Beltrán es su pareja: “Ya lo sabe todo el mundo, busquen bien…”. Pero el reportero quería tener la certeza de que éste se refería en efecto a Evelyn Beltrán y cuando le preguntó esto fue lo que contestó: “Por ahí va la cosa”.

Dicen también que para el cumpleaños de Evelyn, Toni estuvo con ella. La relación entre Toni y Evelyn de momento sigue siendo muy discreta. Pese a esta declaración de Toni en las redes sociales aún no se ha podido observar nada que reafirme su declaración a Chisme No Like.

Son muchos los que ya quisieran tener una imagen. Conocer la verdadera historia de amor. Y es que parece que el tiempo ha servido para apaciguar las aguas y los ánimos.

Pero ojo que la separación de Adamari López y Toni Costa no los ha alejado del todo, ellos siguen muy juntos en la crianza de su hija Alaïa. El público de este talento de Univision sabe que gran parte de su tiempo Toni lo sigue dedicando para cuidar y acompañar a su hija en todos los eventos importantes de su día a día. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

