Chris Noth reaparece tras meses de silencio por acusaciones de agresión sexual

Chris Noth comenzó a publicar en sus redes sociales nuevamente después de que detuvo su actividad en medio de acusaciones de agresión sexual.

La exestrella de ‘And Just Like That’, de 67 años, publicó en su cuenta de Instagram dos fotos de sus hijos a quienes comparte con su esposa Tara Wilson.

La primera mostraba a su hijo Orion, de 14 años, durante un partido de básquetbol con el título: “SWISH. Es emocionante ver florecer su amor por el baloncesto”.

Días después, el actor celebró el segundo cumpleaños de su hijo menor, Keats, publicando un breve homenaje al pequeño. Junto a una imagen de sus sombras, escribió: “Feliz cumpleaños pequeño Keats – ¡has traído luz y cielos azules a nuestras vidas!”.

Las publicaciones de Noth marcan su primera actividad en las redes sociales desde el 11 de diciembre, varios días antes de que salieran a la luz las acusaciones iniciales contra él en un artículo publicado por The Hollywood Reporter el 16 de diciembre, en el que dos mujeres lo acusaban de agresión sexual.

Desde entonces, negó los señalamientos diciendo que los incidentes separados, que tuvieron lugar en 2004 y 2015, fueron “consentidos” y que conoció a esas personas “hace años, incluso décadas”.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que yo no cruzo”, indicó en un comunicado.

Sin embargo, esta situación le costó ser despedido del reboot de ‘Sex And The City’ y también de los programas ‘The Equalizer’ y ‘Law & Order’.

Antes de que lo sacaran de la serie de HBO Max, con la escena de su muerte, sus coprotagonistas emitieron una declaración conjunta sobre las acusaciones en su contra.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que es algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, decía un mensaje compartido por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis a través de sus historias de Instagram.

Por último, cabe señalar que Chris Noth se abstuvo de publicar en las redes sociales después de que salieran a la luz dichas acusaciones, parece que la mayoría de sus ex compañeras todavía lo siguen.

