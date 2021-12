Chris Noth niega las acusaciones de agresión sexual en su contra

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un par de mujeres acusaron a la estrella de “Sex and the City”, Chris Noth, de agredirlas sexualmente en encuentros que, según dicen, ocurrieron en 2004 y 2015, pero él sostiene que ambos encuentros fueron consensuados.

“Las acusaciones realizadas en mi contra por personas a las que conocí hace años, e incluso décadas, son totalmente falsas. Da igual que estas historias sean de hace 30 años o 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, y esa es una línea que jamás he cruzado. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias”, señaló en un comunicado el intérprete de Mr. Big en la serie ‘Sex and the city’.

“No sé con certeza por qué han salido a relucir ahora, pero sí sé una cosa: yo no agredí a esas mujeres”, concluyó.

Las mujeres detallaron las acusaciones a The Hollywood Reporter debido a que la atención del reboot de “Sex and the City”, llamado “And Just Like That”, les trajo recuerdos dolorosos de los incidentes que involucraron al actor de 67 años.

La primera de las supuestas víctimas, que se identifica con el nombre de Zoe, sostiene que el presunto asalto tuvo lugar en Los Ángeles en 2004, cuando era una recién graduada universitaria de 22 años que trabajaba para una empresa donde Noth y otras estrellas tenían negocios.

Según lo que declaró ella fue que el actor la violó tras invitarla a la piscina de su edificio y conseguir que fuera a su piso con la excusa de devolverle un libro. De hecho, su antigua jefa confirmó al portal de noticias que los vio hablando en varias ocasiones y también afirma que Zoe la llamó aquella misma noche para explicarle lo que había ocurrido, pero le pidió que guardara silencio.

“Fue muy doloroso y grité: ‘¡Alto!’ Y no lo hizo. Le dije: ‘¿Al menos puedes conseguir un condón?’, y se rió de mí”, relató la afectada quien asegura que acudió con una amiga al hospital Cedars-Sinai, donde recibió puntos de sutura e informó que había sido víctima de una agresión sexual, aunque no quiso revelar la identidad de su agresor por miedo a posibles represalias.

A día de hoy Zoe sigue trabajando en el mundo del entretenimiento y teme que hablar de su experiencia acabe con su carrera si sale a la luz su identidad.

La segunda acusadora, Lily (nuevamente un seudónimo), era una mesera en la sección VIP del ex club nocturno número 8 de Nueva York en 2015 cuando supuestamente conoció a Noth. En aquel momento ella tenía 25 años y él 60.

Después de que se reunieron para tomar algo en Il Cantinori, que resulta ser el restaurante donde Carrie Bradshaw celebró su cumpleaños número 30 en la serie de HBO, Lily acompañó a Noth de regreso a su apartamento cuando él hizo varios intentos de besarla antes de que ella se levantara para irse.

Fue entonces cuando supuestamente se bajó los pantalones y la obligó a practicar sexo oral y, según su versión de los hechos, también la obligó a mantener relaciones sexuales frente a un espejo mientras ella lloraba.

El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando la naturaleza de las afirmaciones publicadas por The Hollywood Reporter y tratando de averiguar “cuándo, dónde o incluso si se presentó una denuncia” tras la agresión que ocurrió supuestamente en California en 2004.

“Sin una denuncia, no hay investigación”, señaló uno de los agentes.

Mientras tanto, Noth prometió, incluso, “cooperar plenamente” con la policía, aunque su abogado insiste en que nadie se ha puesto aún en contacto con él.

Sigue leyendo: Chris Noth, actor de ‘Sex and The City’, fue acusado por dos mujeres de agresión sexual

– ¡Spoiler! Se revela lo que le pasó a Samantha Jones en el reboot de ‘Sex and the city’

– Carrie podría haberse separado de Mr. Big en el reboot de ‘Sex and the City’