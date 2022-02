El capitán de Ucrania rompe el silencio sobre el conflicto con Rusia

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado cualquier tipo de reacciones, incluyendo la de los deportistas. Una de ellas corresponde a Oleksandr Zinchenko, futbolista del Manchester City y capitán de la selección ucraniana.

“Mi país pertenece a los ucranianos, y nadie nunca podrá apropiarse de ello. No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto”, anunció en sus redes sociales Zinchenko, quien capitaneó a la selección de Ucrania durante la Eurocopa de 2020.

En su mensaje destacó: “Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país donde nací y crecí, del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas”.

Zinchenko compartió este mensaje después de que Vladimir Putin, presidente de Rusia, reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donestsk y Lugansk, en territorio ucraniano, y enviara tropas militares.

El lateral ucraniano ha disputado 48 partidos como internacional absoluto, desde que debutó en 2015. Inició su carrera profesional en el FC UFA, equipo ruso, antes de llegar al balompié neerlandés con el PSV Eindhoven. En 2017 dio el salto al Manchester City, de la Premier League.

