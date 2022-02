Empleado hispano de “fast food” en Wisconsin al que hermanas le dispararon por una hamburguesa de $3 aún tiene restos de bala en la garganta

El empleado hispano de un restaurante de comida rápida en Wisconsin que fue baleado por dos hermanas molestas por un hamburger golpearon a la víctima hasta tirarlo al suelo.

Anthony Rodríguez, de 26 años, laboraba solo en un establecimiento George Webb de Wauwatosa, el pasado 30 de enero, a eso de las 12 de la medianoche, cuando las gemelas de 20 años se empezaron a quejar que a la orden le faltaba una hamburguesa de $3.

“Ellas dijeron que no iban a pagar, y yo dije, ‘OK, me llevo su comida ya que no van a pagar por ella”, relató Rodríguez a Fox 6. “Así que la tomé y la boté”, agregó el entrevistado

Seguidamente, el hombre les pidió a las sospechosas, identificadas como Breanta y Bryanna Johnson, que abandonaran el local, pero el dúo se molestó aún más y continúo acosándolo al punto que lo golpearon hasta en el suelo.

“Yo nunca esperé ser baleada siendo un servidor”, argumentó el hombre, padre de un niño de dos años, a WISN.

“Yo estaba tan impresionado que no recuerdo haber sentido tanto dolor, pero recuerdo que internamente estaba espantado y muy asustado, solo diciéndome a mí mismo, ‘wow, probablemente voy a morir aquí'”, narró el trabajador.

Como resultado del ataque, el hombre perdió varios dientes y sufrió una fractura de columna.

“Todavía quedan grandes fragmentos de la bala en mi garganta”, reveló a ABC 12.

Las hermanas enfrentan cargos de intento de homicidio.

