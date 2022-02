Fresa gigante establece récord Guinness como la más pesada del mundo

Una enorme fresa cultivada en Israel se convirtió en la fresa más pesada del mundo, según confirmaron los Guinness World Records.

La fresa de la variedad “Ilan” alcanzó un peso de 289 gramos (10 onzas), con medidas de 18 centímetros de longitud, 4 centímetros de espesor y una circunferencia de 34 centímetros. Para brindar cierta perspectiva a su peso, Guinness World Records dice que la fresa pesaba casi 100 gramos más que un iPhone XR.

Las condiciones de frío que se vivieron durante la temporada de fresas de enero y principios de febrero favorecieron la abundante cosecha de las bayas. Se ralentizó el proceso de maduración de la fresa y permitió seguir aumentando de peso.

La fresa se desarrolló lentamente durante más de 45 días desde la floración lo que causó su gran tamaño en la etapa de maduración completa. Varios frutos rojos crecieron y se fusionaron para formar una gran fresa.

La fresa más grande del mundo fue cultivada Ariel Chahi, dentro de su negocio familiar que se llama “Strawberries in the Field” que está ubicado en Kadima-Zoran, Israel. Chahi no solo cosechó una fresa grande, sino cuatro.

Chahi se confesó emocionado, el récord Guinness por su gran fresa era algo que había estado esperando esto durante mucho tiempo, “Cuando nos enteramos, fue una sensación increíble. Me subí al auto, me reí y canté”, dijo a CNN.

El israelí había esperando la confirmación de que tenía el récord Guinness mientras guardaba la fresa gigante en el congelador como prueba.

La variedad “Ilan” es conocida por producir frutas de gran tamaño que originalmente fue cultivada por el Dr. Nir Dai, un investigador de la Organización de Investigación Agrícola, cerca de Tel-Aviv.

“Ilan tiene muchas frutas grandes e inusuales, pero ésta la fresa más grande que he visto”, dijo el Dr. Nir Dai uno de los testigos durante el pesaje de la fresa realizado en febrero de 2021 y recién publicado por Guinness.

El récord anterior para la fresa más pesada del mundo fue para una fresa de la variedad “Amaou” que pesó 250 gramos, fue cultivada por Koji Nakao y se pesó en Fukuoka Japón, en enero de 2015.

