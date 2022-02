Kim Kardashian deja conmovidos a sus fans tras publicar una foto junto a su padre Robert para rendirle homenaje

Kim Kardashian ha dejado muy conmovidos a sus fans tras rendir homenaje a su malogrado padre Robert, quien falleció en 2003 a causa de un cáncer de esófago, en el día en el que el famoso abogado habría cumplido 78 años. La ahora empresaria ha publicado una foto de 1998 que le retrata junto a su progenitor, al que siempre tendrá muy presente a pesar de su temprana partida.

En su escrito, la exmujer de Kanye West ha expresado su convencimiento de que Robert sigue velando por ella en su condición de ángel de la guarda, aunque eso no significa que Kim ya no le eche de menos tanto como el primer día. En una jornada muy especial para la celebridad y sus hermanas Kourtney y Khloé, la socialité también ha querido subrayar la herencia armenia que recibió de su padre.

“¡Selfie de cumpleaños con mi papá! Sacamos esta foto el día en que celebramos su cumpleaños en un restaurante armenio, en 1998. Gracias por guiarme siempre y por protegernos a todas. Hoy definitivamente te celebramos, papá. ¡Te echo tanto de menos!“, reza el entrañable mensaje que ha dedicado Kim a su querido y añorado padre.

Uno de los gestos más significativos que Kim Kardashian ha querido tener para honrar la memoria de Robert ha sido el de seguir sus pasos en el mundo del derecho. La estrella empezó a estudiar la carrera hace unos años, pero ha tenido que compaginar la tarea con sus responsabilidades como madre de cuatro hijos, sus líneas de negocio y, asimismo, su perfil como activista por los derechos sociales. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

