Los hombres detrás de los hermanos Reyes: Pasión de Gavilanes 2

Éxito. Trayectoria. Fama. Belleza. Cuatro palabras que describen a la perfección a los tres hombres, actores, que le dan vida a los hermanos Reyes en Pasión de Gavilanes 2: Mario Cimarro como Juan Reyes, Juan Alfonso Batista -El Gato- le vuelve a dar vida a Óscar Reyes y Michel Brown es el entrañable Franco Reyes.

En entrevista les pregunté qué sintieron cuando leyeron los guiones de sus personajes para esta segunda temporada. Los tres concordaron en que la oportunidad es mágica. Pero El Gato también decía que verse rodeado de sus compañeros, encarnando estos personajes tan entrañables era no sólo mágico, sino lo que le sigue. Explicaba también que como actor Óscar no puede ser como fue hace casi 20 años, porque ellos como actores también han cambiado. Lo mismo aseveraba Michel Brown.

Conversé con los tres comodamente en la Ciudad de Los Ángeles. Y en ellos se podía apreciar seguridad, camaradería y paz. No cabe duda que los tres se sienten no sólo cómodos en la compañía mutúa, sino también en la piel de los hermanos más famosos de las telenovelas hispanas: “Los Reyes”.

La química es indudable. Mario Cimarro destaca que una de las claves del éxito de este proyecto está en que todos son muy diferentes entre si a nivel físico, y que es la interacción de sus personajes lo que hace que el público en efecto vea a tres hermanos convivir.

Entre risas, entre pleitos, entre empujones… son hermanos en toda su presentación. El casting fue sin lugar a dudas perfecto. El proyecto podría ser la clara ejemplificación de una alineación planetaria. Y es que así como Marvel logró un casting en el que cada actor de verdad parece haber nacido para darle vida a cada héroe o villano, así Pasión de Gavilanes encontró en Mario, Michel y en El Gato a sus iguales y sus únicos.

Felicidad. Esta es otra palabra que bien define lo que ahora viven Mario, Michel y El Gato. El éxito de Pasión de Gavilanes hace 18 años fue rotundo, la misma historia ha tenido adaptaciones en Telemundo, una de éstas: “Tierra de reyes”. Y ese mismo éxito no los ha abandonado. Revivió una vez se dijo que una segunda parte de esta historia era todo un hecho. Las fanáticas de esta historia revivieron y desde entonces no han parado de soñar con ver más y más de lo que está por venir. Porque ahora resulta que el final que vimos luego de la boda de Sarita y Franco, fue sólo un final con la espera de la continuación. Mario cuenta que él no ha dejado de ser Juan Reyes, el público allá donde vaya le pide que lo interprete, incluso en España. Y es que una buena historia no conoce fronteras y tampoco se ve limitada por el idioma.

Michel cuenta que cuando se reunieron y volvieron a grabar como Los Reyes y Las Elizondo la toma se grabó completa y a la primera. Esto no sólo habla de acoplamiento. Compenetración. Esto no sólo refleja cómo no es difícil intepretar un personaje que probablemente nunca los ha dejado ir a ellos también. Esto también muestra las tablas que cada uno tiene. Y es que cuando Pasión de Gavilanes terminó, luego de grabar 191 capítulos, sus carreras no se detuvieron. Muchos proyectos más vinieron. Compromisos. Éxito. Trabajo.

¿Cómo son en persona Mario, Michel y El Gato?

La caballerosidad es una cualidad que comparten. Saludan, toman su lugar y se preparan para escuchar las preguntas que les esperan, en un día que pintaba largo. Les dije que al verlos todas sus historias pasaron por mi mente, desde: A Todo Corazón, pasando por Gata Salvaje, llegando a Chiquititas. Una verdadera fan de su trabajo sabría todo esto. Ellos agradecen el detalle, el estar presente en la mente de muchas desde hace años, desde el inicio de sus carreras. Dicen que ellos también son fans, que entienden y agradecen ese cariño y respeto.

Mario, Michel y El Gato son sin lugar a duda galanes. También son protagonistas. Yo podría haber estado frente a tres hombres acostumbrados a una atención única hacía sus personas y aunque los tres han estelarizado proyectos que hacían recaer el peso del protagónico en sus espaldas, ante mí en Los Ángeles tuve a tres profesionales, amigos que no se atropellaban entre sí para destacar, todo lo contrario. Los tres eran un frente común.

Reían entre sí, como cuando se comparten secretos con la mirada. Como cuando se comparten miradas de complicidad. Escuchan con mucha atención y piensan antes de responder. Estaba claramente ante tres hombres que saben lo que están haciendo. Pero que no han perdido la ilusión de lo que un nuevo proyecto significa, y mucho más aún cuando este se trata de Pasión de Gavilanes 2.

Altos. Con mi metro 57 la mayoría de la población podría ser más alta que yo, significativamente, pero ellos realmente soy muy altos. Bien vestidos. Con estilos distintos. Ninguno parecido al otro. Al vestir uno más clásico, Michel. Otro más a la moda, El Gato y uno más jovial y atrevido, Mario. Perfumados. Elegantes en su presencia y esencia. View this post on Instagram A post shared by Pasión de Gavilanes (@pasiondegavilanes)

Al final nos despedimos con un abrazo. Antes de entrar a la sala ya se habían hecho las revisiones de rigor por COVID. Al sabernos salvos los saludos dejaron de ser lejanos, sino más afectivos, pero siempre con respeto. Nos despedimos. Ellos para seguir en sus rondas de entrevistas. Yo sólo dije hasta luego, porque ahora los tengo, de nuevo, de lunes a viernes en Pasión de Gavilanes 2, junto a las hermanas Elizondo. View this post on Instagram A post shared by Pasión de Gavilanes (@pasiondegavilanes)

