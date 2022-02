El alegre comercial de Applebee’s que interrumpe la transmisión de la guerra en CNN

Este jueves, CNN realizó una cobertura de la invasión rusa a Ucrania, pero generó toda clase de críticas cuando, en medio de la transmisión, apareció un comercial patrocinado por la cadena de restaurantes Applebee’s. Esto llamó la atención de varios internautas que no dudaron en dar su opinión en Twitter.

La afrenta de Rusia a Ucrania se considera el acto de agresión militar más audaz que se ha visto en décadas. Y es que Rusia arremetió contra Ucrania con ataques con misiles hoy jueves por la mañana, lo que provocó la amplia condena de los líderes mundiales.

Como parte de la cobertura de los ataques aéreos, CNN salió al aire para mostrar imágenes de Ucrania.

La cobertura de CNN tenía una pantalla dividida que mostraba imágenes de Kiev con una leyenda que decía: “Suenan sirenas de ataque aéreo en la capital de Ucrania”. En el fondo, se podía escuchar la sirena del ataque aéreo mientras el noticiero mostraba el horizonte de la ciudad.

Todo el drama bélico cambió cuando CNN decidió transmitir de repente un comercial alegre de Applebee’s, el cual anunciaba platillos de la cadena mientras aún se podía leer la leyenda “Rusia invade Ucrania” junto al anuncio.

El usuario Scott Whitlock publicó el video con un texto, diciendo: “¿En serio, CNN? Existe esta cosa llamada tono y tacto. Revísalo. Porque tu mezcla de comerciales y todo el infierno que se desató en Europa no está funcionando”.

Really, CNN? There's this thing called tone and tact. Look it up. Because your blending of commercials and all hell breaking out in Europe isn't working. pic.twitter.com/yhnag26JQ5 — Scott Whitlock (@ScottJW) February 24, 2022

“¡Rusia invade Ucrania, presentado por Applebees!”

Russia Invades Ukraine brought to you by Applebees!pic.twitter.com/buD9oJGej6 — Left Flank Veterans (@LeftFlankVets) February 24, 2022

Otro puso: ¡¡Este ataque con misiles es presentado por Applebee’s!! This missile attack is brought to you by Applebees!!



THIS is CNN… pic.twitter.com/JIUIhrQBHh— ForAmerica (@ForAmerica) February 24, 2022

Stephen L. Miller dijo: “Debemos sancionar a Applebee’s”. We must sanction the Applebees pic.twitter.com/Qerx78HmW0— Stephen L. Miller (@redsteeze) February 24, 2022

Asimismo, Christian Rivera publicó: “Es tan incómodo que CNN corte de una entrevista con una familia ucraniana a la que le bombardearon su casa y lo perdieron todo a un comercial con música alegre de Applebees tan rápido”. It’s so fucking awkward that CNN will cut from an interview with a Ukrainian family that has had their home bombed and lost everything to a commercial with upbeat music for fucking Applebees so quickly.— Christian Rivera (@IWDominateLoL) February 24, 2022

“La canción funciona. Voy a ordenar un poco de pollo de Applebee’s más tarde”. the song works



ima order some chicken later from applebees https://t.co/9YiOhsTt91— Tim Pool (@Timcast) February 24, 2022

Otro usuario, publicó este meme, sugiriendo que así están los ejecutivos de Appplebee’s en este momento: applebees execs right now https://t.co/Ra7AIrdPJF pic.twitter.com/jlVO11g6Qw— D̒͂̕ᵈăᵃn̕ᶰ Ť̾̾̓͐͒͠ᵗe͗̑́̋̂́͡ᵉn̅ᶰtᵗl̀̓͘ᶫe̓̒̂̚ᵉrʳ (@Viss) February 24, 2022

“Muerte desde los cielos… patrocinado por Applebee’s”, dijo otro usuario. Death from the skies…sponsored by @applebees https://t.co/DZrjHX3aXy— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) February 24, 2022

También te puede interesar:

– Conflicto Rusia Ucrania: Nasdaq y Dow Jones se derrumban

– Ataque a Ucrania: Barril de petróleo supera los $100 dólares, el nivel más alto de los últimos 7 años

– Coca-Cola y otras grandes empresas cierran fábricas en Ucrania