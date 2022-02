Irán Castillo comió su placenta tras el nacimiento de su segundo hijo

De una manera inusual fue como Irán Castillo dio a conocer que se había convertido en mamá por segunda vez. A través de una imagen de su placenta, enmarcada con flores rosas y blancas, la actriz anunció a sus seguidores que ya había nacido su hijo al que nombró Demian.

“¡Cualquier palabra que pusiera aquí no sería suficiente para expresar mi dicha y felicidad! ¡Bienvenido Demian! Te amamos con todo nuestro ser. Gracias por llegar a llenarnos de este amor”, escribió en su perfil de Instagram el pasado 10 de febrero.

La actriz, de 45 años, compartió con sus seguidores diversas etapas de su embarazo como que tuvo complicaciones durante los primeros meses, las cuales incluso la hicieron pensar que perdería a su bebé.

La feliz mamá ahora aprovechó nuevamente sus redes para hablar sobre cómo ha vivido todo su proceso de maternidad y contó su secreto mejor guardado para recuperar su salud durante el proceso de postparto: la placentofagia, acto de comer la placenta cruda, cocida o en forma de píldora.

“Es increíble cómo la placenta puede ser nuestra propia medicina y se puede usar para tantas cosas tan maravillosas” Irán Castillo

“¿Sabías que la placenta te puede ayudar muchísimo al postparto y la lactancia tomándola en cápsulas? ¡Aprovechemos el milagro de este órgano! Gracias mi cielo por el milagro de tu ser en esta placenta!”, señaló. View this post on Instagram A post shared by Iran Castillo (@castillo.iran)

Demián es el segundo hijo de la mexicana, y el primero con su pareja Pepe Ramos. Previamente, en octubre de 2011 la protagonista de ‘Soñadoras’ recibió a su primogénita Irka, de ahora 9 años.

En los últimos años, comer la placenta después del parto se ha convertido en una tendencia muy popular entre las nuevas mamás. Entre las famosas que han recurrido a esta práctica destacan Hilary Duff, Kourtney y Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Katie Holmes y Katherine Heigl.

