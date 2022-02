Christian Dior se puso sexy gracias al pechito de Cristiano Ronaldo con su suéter gris: cuesta más de dos mil dólares

Muchos sino es que casi todos vieron el video de Cristiano Ronaldo celebrando sus 400 millones de seguidores en Instagram. Número que ya cambió porque ahora posee 406 millones de “followers”. Pero aún cuando muchos entendieron que todo era para agradecer semejante cifra en la red, fueron muchos los que querían saber cuánto costaba el suéter gris con el que apareció en la grabación.

Primero les contamos que dicha creación es de Christian Dior y que la prenda en si supera los $2,300 dólares. El diseño es de punto trenzado de cachemira gris, pero además es cuello alto o de tortuga como dicen algunos. La pieza además de cómoda y reconfortante hizo ver delgado y a la moda al famoso jugador de fútbol.

Llama la atención que para dicho video Cristiano no haya llevado una pieza en la que se destacaran las iniciales de su nombre, las cuales se han convertido en su marca, en los diverosos emprendimientos de moda que posee. Y es que recientemente Cris presentó su nuevo perfume, cuyo bote lleva en el diseño el número siete. Todos saben que este es el número que Cristiano lleva en su camiseta, y que en muchos lugares o medios deportivos se le identifica como CR7. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Incluso los boxer que luce el deportista son de su marca. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

