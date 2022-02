Jóvenes de NYC exigen que la Ciudad los escuche y promueva la Agenda de la Juventud

Con pancartas y arengas con las que exigen que sus voces sean escuchadas y que no se ignore el trabajo que los jóvenes de la ciudad de Nueva York están haciendo para impulsar cambios en sus vidas y en las de sus comunidades, decenas de adolescentes se plantaron esta semana al lado de la Alcaldía, para enviar un mensaje claro a la Administración Municipal: están listos para sentarse a la mesa con los políticos de la Gran Manzana para ser tomados en cuenta, y lograr que se implementen soluciones inmediatas a sus principales necesidades.

Así lo manifestaron líderes juveniles de diferentes rincones de Nueva York, tras presentar la llamada ‘Agenda de la Juventud’, un documento que resultó tras meses de encuestas, análisis y recopilación de datos entre jóvenes y estudiantes de comunidades marginadas, mayormente de negros, latinos e inmigrantes, donde no solo señalan las principales injusticias e inequidades que han padecido, sino donde también emiten soluciones y recomendaciones puntuales.

La propuesta de acciones, que fue preparada por la Iniciativa de Cambio Intergeneracional y el Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario, destaca cinco puntos, que exigen sean priorizados por el Concejo Municipal y el alcalde Eric Adams de manera inmediata en el presupuesto que se discute actualmente.

En su hoja de ruta para abordar la crisis que afronta el panorama de gran parte de los casi 2 millones de jóvenes menores de 18 años que se estima viven en los cinco condados de la Gran Manzana, que representan el 20% del total de la población, se urge principalmente a resolver la carencia de vivienda de miles de adolescentes e invertir más recursos para luchar contra el desamparo y conectarlos con educación superior.

“Hay muchos problemas como la salud mental, la educación. No tenemos buena comida, la gente no tiene casa, y por eso queremos hablar con la gente que tiene el poder en esta ciudad, para que escuchen nuestra voz, porque nosotros sí importamos y de lo que se haga hoy, va a depender el futuro de todos mañana”, aseguró José Grullón, estudiante de 11 grado en El Bronx, quien le mandó un mensaje directo al mandatario local: “Alcalde, denos más oportunidades a los jóvenes, ayúdenos a salir adelante y siéntese con los jóvenes para que nos escuchen, y podamos encontrar soluciones entre todos. Sabemos que con más programas y empleos, se puede alejar a más jóvenes de cosas negativas y la violencia”.

El líder juvenil mencionó además que la plataforma de acción de la juventud requiere asegurar que todos los jóvenes de la ciudad tengan acceso a comida saludable, abordar las necesidades de salud mental, promover la seguridad económica a través del acceso a oportunidades de empleo juvenil, educación financiera y preparación para la universidad, y expandir fondos y oportunidades para promover mayor educación en participación cívica y liderazgo.

Piden unirse y hacer escuchar sus voces

Claudia Infante, estudiante de 11 grado, en Queens, quien se manifestó cantando rap, pidió a los neoyorquinos de su edad que se sumen al clamor y hagan valer sus voces, para poder ver prontas transformaciones.

“Queremos ver cambios en nuestra comunidad. Tenemos demasiados problemas que queremos resolver, principalmente el de vivienda y educación para los jóvenes, y viendo que no nos están dando la ayuda que necesitamos, estamos aquí levantando nuestra voz para que nos escuchen y nos pongan atención”, dijo la dominicana de 16 años.

El colombiano Edward Sánchez, de 18 años, destacó que por meses estuvieron trabajando en la elaboración de sus propuestas, hablando de primera mano con estudiantes y menores de edad en comunidades vulnerables, y pidió no echar en saco roto esos hallazgos.

“Tenemos un plan de soluciones que estamos presentando aquí y que queremos que sea escuchado a la hora de tomar decisiones importantes, donde estemos incluidos, porque ahora sí nos tienen que oír“, dijo el joven estudiante de ciencias políticas en Baruch College, resaltando que la pandemia del COVID exacerbó las injusticias e inequidades en las comunidades de color. “Queremos poder trabajar con los legisladores para lograr transformaciones y demostrar el poder de trabajar en conjunto”.

“Ellos están planteando soluciones reales”

El presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, se sumó al reclamo de los jóvenes y aprovechó para hacer un llamado a los líderes políticos de la Ciudad, destacando que es hora de darle el verdadero valor a sus voces y tomar en cuenta sus propuestas para tener una Gran Manzana mejor.

“Esto que vemos es una manera de demostrarle a aquellos que dicen que a los jóvenes no les importa nada y que son apáticos, que están muy equivocados. Esto nos muestra el liderazgo que hay entre los jóvenes, muestra que ahora más que nunca están fuertes y después de haber identificado los problemas más profundos de la ciudad, no pueden ser ignorados”, aseguró el jefe de condado. “Ellos están planteando soluciones reales. Ahora se trata de que nosotros los adultos los escuchemos y trabajemos en implementar esas soluciones”.

La concejal Althea Stevens, presidenta del Comité de Servicios para la Juventud del Concejo Municipal, se declaró aliada de la causa juvenil y advirtió que desde su posición promoverá que la Agenda de la Juventud sea escuchada y ejecutada.

“Cuando los jóvenes hablan, yo escucho y les digo que como jóvenes son parte de esta conversación y serán escuchados y tomados en cuenta en la toma de decisiones, pues no podemos dejar esto en solo palabras”, dijo la líder política de El Bronx. “Los jóvenes no son el futuro, son el ahora y nuestro trabajo y responsabilidad es aprobar e implementar lo que necesitan y resolver lo que los afecta hoy mismo, no mañana”.

El contralor municipal Brad Lander, también dio su espaldarazo a los jóvenes y mencionó que el Gobierno Municipal debe tomar pasos inmediatos en favor de los adolescentes, que ayudarán a la recuperación efectiva de las comunidades.

“Los jóvenes han hecho un trabajo profundo revelando lo que está pasando en sus comunidades y emitiendo recomendaciones, que tenemos que escuchar, y si hay un momento en el que debemos oír a los jóvenes es hoy, especialmente después de todo lo que pasaron con esta pandemia”, dijo el funcionario, advirtiendo que es responsabilidad de la Ciudad garantizar protecciones básicas a los menores. “Algo básico como la vivienda no lo tienen todos. Miles de niños viven en desamparo y no les estamos dando lo que necesitan”.

El asambleísta Harvey Epstein aprovechó la manifestación para invitar a los jóvenes a golpear también en las puertas de la Legislatura Estatal para que su voz retumbe en Albany.

“En Albany manejamos un presupuesto de de 260,000 millones y mi mensaje para los jóvenes es que sigan peleando por los asuntos que necesitan, diciéndoselo a los oficiales electos. Tienen que llamarlos, no dejen de llamarlos y también llamen a la Gobernadora (Kathy Hochul) y díganle que muestre que la juventud sí importa. Necesitamos que ella también los impulse”, dijo el político.

Al cierre de esta edición, la Administración del alcalde Eric Adams no se refirió a las demandas de los jóvenes.

Los 5 puntos de la Agenda de la Juventud en NYC