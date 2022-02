“No lo ven como una guerra”: Youtuber rusa se hace viral por comentarios sobre el conflicto con Ucrania

Ale Ivanova, una famosa influencer rusa, que vive desde hace años en México, se ha vuelto viral debido a que en días recientes aseguró que, en el contexto de la situación entre Rusia y Ucrania, su país “no es un agresor, sino una víctima”. No obstante, cuando inició el conflicto, aseguró que “no tenía la razón”.

“Amigos, efectivamente yo no tenía la razón, jamás, jamás podría imaginar que esto podría llegar a este grado y me duele verlo porque somos hermanos. Me siento confundida porque en nuestros medios nos están diciendo que nosotros estamos apoyando a la gente de Ucrania que están viviendo el genocidio, aquí veo otra cosa en las noticias. Les voy a compartir lo que nos están diciendo los medios masivos en Rusia. Mucha gente rusa no lo ve como una guerra”, explicó la joven.

Ivanova dijo que el presidente Vladimir Putin afirmó que en Ucrania hay neonazis que han violentado a ciudadanos rusos que viven en una zona de Ucrania, por lo que decidió emprender acciones militares; de esta forma en las noticias rusas, el país se está presentando como un salvador y no ven los ataques como una guerra.

“Según Putin nuestras acciones tienen un carácter pacífico para proteger a la gente que está sufriendo de genocidio. Él dijo que no tiene planes de atacar a la gente civil sólo las bases militares. Muchos de mis paisanos no están preocupados como el resto del mundo porque no lo ven como una guerra”, explicó.

La joven rusa se dijo preocupada por su familia y comentó que se “siente confundida” por las noticias que divulgan en su país, en donde señalan que Rusia es un salvador no un agresor y también indican que Rusia fue obligada a tomar las acciones militares para proteger sus fronteras de la amenaza que pueden representar las bases militares de Estados Unidos en Ucrania.

