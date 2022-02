Nueva York, mayor hogar de ucranianos en EE.UU., protestó brutal invasión rusa marchando en Times Square y la ONU

Nueva York, la ciudad que alberga la mayor colonia ucraniana en EE.UU., salió ayer a protestar contra la invasión a ese país ordenada por el mandatario ruso Vladimir Putin, y que el momento ha reportado cientos de muertos y múltiples condenas internacionales.

Se estima que hay más de 150 mil ucranianos en la ciudad, con fuerte presencia en el East Village de Manhattan -donde un sector es conocido como la “pequeña Ucrania”- y Brighton Beach en Brooklyn, recordó The New York Times.

Ayer se desarrollaron al menos dos concentraciones en NYC: una en Times Square que caminó hacia la ONU en Midtown, y otra frente a la Misión Permanente de la Federación de Rusia ante la ONU, en 136 East 67 St. Allí se vio a ucranianos y también a rusos condenados las acciones bélicas, entre neoyorquinos de diverso bagaje.

La comunidad rusa en Nueva York también condenó la invasión a Ucrania / EFE/EPA/JUSTIN LANE

“Centenares de ucranianos, portando la bandera de su país, arropados con ella o con el rostro pintado, en su mayoría jóvenes, recorrieron (ayer) las calles de Nueva York en repudio a la agresión de Rusia contra su país y el comienzo de los bombardeos”, resumió la agencia EFE. “Gritaban con rostro sombrío, indignados, y algunos llorando, mientras hacían el recorrido para denunciar la intervención militar en su país, que terminó frente a la sede de Naciones Unidas”.

Precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU -presidido este mes por Rusia- se reunirá hoy viernes para votar un proyecto de resolución que Estados Unidos ha preparado para condenar el ataque de ese país contra Ucrania.

“La ciudad de Nueva York es el hogar más grande de la población ucraniana de EE.UU. y nuestra ciudad está con ellos y se une a ellos para orar por aquellos que se encuentran bajo ataque esta mañana. La invasión no provocada e injustificada de su patria es un asalto a la libertad”, comentó ayer en Twitter el alcalde Eric Adams.

En el mismo tono se pronunció fue el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, quien señaló que precisamente por esa gran comunidad ucraniana en la ciudad los neoyorquinos sienten la crisis localmente. “Estoy asqueado por el lanzamiento de esta guerra por parte de Rusia y rezo por el bienestar del pueblo ucraniano. Debemos hacer todo lo posible para apoyarlos”.