Presidente de Ucrania dice ser el objetivo número uno de los escuadrones de la muerte rusos y su familia el número dos

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo ser el ‘objetivo número uno’ para los asesinos rusos en Kiev, y su esposa e hijos pequeños son el ‘número dos’. No obstante, con el mensaje: ‘Me quedo con mi gente’, ha señalado que permanecerá en la capital ucraniana a pesar de estar en la primera línea de la lista de asesinatos de Putin con la ciudad sitiada.

El presidente de 44 años estaría siendo perseguido por el ejército de perros de ataque de las fuerzas especiales de Putin con una lista de funcionarios ucranianos para capturar o matar que han recibido la misma tarea en Crimea, Siria y Chechenia en los últimos años.

La esposa de Zelensky, Olena, y sus hijos de 17 y 9 años, aún siguen en Ucrania, pero también están escondidos, por temor a que el Kremlin quiera eliminar o encarcelar a toda la clase política de ese país. La última vez que se les vio juntos fue en San Valentín.

Zelensky obtuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de Ucrania en 2019, a pesar de no tener experiencia política y solo haber trabajado como comediante y actor. Y ahora, dos años después, vive verdaderos temores de un posible asesinato para colocar a un títere de Putin en su lugar.

Esta mañana el presidente ucraniano fue fotografiado durante varias llamadas telefónicas con líderes europeos, incluido Boris Johnson, y durante la noche dirigió un mensaje a la ciudadanía, instando a sus conciudadanos a mantenerse fuertes después de la invasión, no obstante, no se le ha visto afuera desde hace varios días, pero ha estado enviado varios tuits.

Su discurso televisivo reveló que ahora estaba en un búnker secreto en lugar del palacio presidencial de Kiev, y también dijo que su esposa Olena, y sus hijos Aleksandra y Kiril, permanecen en Ucrania en un lugar secreto.

“Sé que ahora se está difundiendo mucha información errónea y rumores”. En particular, se afirma que me fui de Kiev. Me quedo en la capital, me quedo con mi gente. Mi familia no es una traidora, sino una ciudadana de Ucrania”, indicó en su mensaje a la nación y agregó que no revelaría su ubicación.

‘Según nuestra información, el enemigo me marcó como el objetivo número uno. Mi familia es el objetivo número dos. Quieren destruir Ucrania políticamente destruyendo al Jefe de Estado.’, añadió.

En su campaña presidencial, Zelensky prometió acercarse a los rebeldes respaldados por Rusia en el este que luchaban contra las fuerzas ucranianas y avanzar hacia la resolución del conflicto. Las garantías contribuyeron a su aplastante victoria.

Sin embargo, Putin no ha ocultado su disgusto por el hecho de que Ucrania se acerque más a Occidente, al tiempo que se distancia de Rusia y su pasado soviético.

