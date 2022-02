Rusia recurriría a criptomonedas para evadir sanciones de EE.UU. ante la invasión a Ucrania

Luego de que se registrara la invasión a Ucrania, el presidente Joe Biden dio a conocer una serie de sanciones económicas contra el gobierno de Vladimir Putin, que afectan directamente a bancos y empresas estatales, pero Rusia podría recurrir a las criptomonedas para evadir las sanciones de Estados Unidos.

De acuerdo a los expertos, el gobierno de Putin y las empresas rusas podrían evadir esas sanciones de Estados Unidos y de la comunidad internacional usando en las operaciones financieras las criptomonedas, cuyo mercado está en ascenso.

Y es que la misma descentralización de las criptomonedas como bitcoin y ethereum permite que gobiernos y entidades no gubernamentales puedan beneficiarse con transacciones entre pares, sin importar que estén desconectadas de los servicios bancarios tradicionales.

Conflicto Rusia Ucrania

Esa estrategia puede ser usada por Rusia para eludir las sanciones económicas impuestas por la invasión a Ucrania, aunque el presidente Putin la llama “operación militar especial”.

Estados Unidos y otros gobiernos han anunciado una serie de sanciones contra Rusia, incluso Reino Unido ha exigido a la comunidad internacional sacar a Rusia de la red global de pagos SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), pero no ha tenido eco.

Expertos indican que gobiernos como Irán y Corea del Norte han recurrido a las criptomonedas para evadir las sanciones que les han sido impuestas.

Rusia usaría criptomonedas

“Al igual que con el sistema financiero tradicional, Rusia puede aprovechar las criptomonedas para evadir las sanciones que se están aplicando en respuesta a su invasión de Ucrania”, declaró a Caroline Malcolm, Jefa de Política Internacional de la firma de análisis de blockchain Chainalysis, al sitio especializado Decrypt.

Aunque reconoció que de igual forma como en los mercados tradicionales esa estrategia puede tener costes financieros.

“Al igual que en el sistema financiero tradicional, el ecosistema de criptodivisas puede poner en marcha medidas para identificar las transacciones de las entidades sancionadas identificadas”, precisó.

“Si dos personas u organizaciones quieren hacer negocios entre sí y no pueden hacerlo a través de los bancos, pueden hacerlo con bitcoin”, precisó Mati Greenspan, CEO de la firma de asesoría financiera Quantum Economics, de acuerdo con lo publicado por The New York Post.

El experto comentó que las personas pueden mantener su riqueza en criptomonedas, para mantener a salvo sus recursos.

“Sí una persona adinerada le preocupa que sus cuentas puedan ser congeladas debido a las sanciones, simplemente puede mantener su riqueza en bitcoins para protegerse de tales acciones”, indicó el especialista al diario estadounidense.

También puedes leer:

–Conflicto Rusia Ucrania: se disparan los precios del oro y el paladio, cómo afectará tus ahorros

–Ataque a Ucrania ya pegó a Renault, frenaría producción en Rusia

–Crisis Rusia Ucrania: Las 4 materias primas más afectadas y cómo impactará a tu bolsillo