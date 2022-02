Si estás en busca de amor, seguramente te has preguntado varias veces qué podrías hacer para tener suerte y atraer una pareja en un mundo de solteros tan competitivo y frustrante. Quizás piensas que deberías bajar de peso, cambiar el look de tu cabello, ser más extrovertido, vestirte mejor o asistir más a menudo a los típicos lugares que visitan los solteros.

Esos y cualquier otro cambio que te haga sentir más competitivo son válidos en el mercado del amor, sin embargo, ¿sabías que el olor de tu cuerpo es una de las armas más poderosa en la atracción de pareja? Es decir, después de mirarte y escucharte lo que determina si realmente le gustas a ese candidato es cómo hueles. Según los científicos, cuando te acercas a alguien el cerebro recibe información a través del epitelio olfativo y de la misma forma en que los animales reconocen a la pareja a través de la nariz, se provoca una atracción instantánea.

Y si el amor entra por la nariz y no por la cocina, con un dato científico como ese, me atrevo a decir que esa soltera bella por dentro y por fuera, inteligente, simpática y con alto nivel de autoestima no tiene suerte en el amor porque quizás su olor no es suficientemente atractivo para atrapar a una pareja. Así que, “trabajar” en el olor corporal debe ser prioridad en la caza de pareja.

Cómo atraer pareja mediante el olor de tu cuerpo

Perfuma tu cabello: Más allá de llevar tu cabello siempre limpio, añádele una nota sensual. Vas a levantar la botella de perfume apretando una sola vez el “spray”. Rápidamente mueve tu cabeza bajo la “nube de perfume”.

Cuida tu boca: Nada más sensual y atractivo que sentir un aliento fresco mientras te hablan, te susurran al oído o te roban un beso. Además de un excelente cuidado bucal, lleva siempre contigo mentas, chicles y otros productos para refrescar el aliento.

Mantén una excelente higiene íntima: La ropa interior se debe lavar con detergentes sin aromas. Las fuertes fragancias de esos productos pueden generar olores desagradables al combinarse con el sudor y otras sustancias naturales.

De ahora en adelante, evalúa tu higiene personal y úsala para conquistar… Dime cómo hueles y te diré cuán atractivo eres.

