Hallaron cadáver de joven ahogada en parque de Nueva Jersey; la policía la identificó gracias a las redes sociales

Aunque no se ha divulgado su nombre públicamente, la policía de Nueva Jersey informó que gracias a las redes sociales habían identificado a la joven mujer encontrada muerta en la orilla de un parque frente al mar.

La policía había publicado previamente un boceto de reconstrucción facial de la mujer muerta, que fue encontrada en Carteret, localidad en el condado Middlesex, pidiendo pistas al público para ayudar a identificarla.

“Como resultado de las redes sociales, la víctima ha sido identificada. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de compartir la publicación”, tuiteó la policía estatal de Nueva Jersey ayer por la tarde.

El cuerpo de la joven de unos 20 años de edad y que se cree es de ascendencia del Medio Oriente, fue descubierto el 2 de febrero a lo largo de la orilla del parque Carteret Waterfront, dijo la policía el jueves. Se informó además que murió ahogada y que no había signos de trauma o criminalidad, según New York Post.