MLS: Omir Fernandez y Patryk Klimala guian el primer triunfo del NY Red Bulls en 2022 sobre San José

El New York Red Bulls debutó por todo lo alto en la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS) imponiéndose en calidad de visitante a San José Earthquakes por un contundente 1-3, comandado por Omir Fernández, Tom Barlow y el polaco Patryk Klimala.

Pese a no tener el dominio absoluto del balón, el conjunto neoyorquino dirigido por el austriaco Gerhard Struber, dio una muestra del poder ofensivo que tienen yendo al ataque cada vez que pudieron y generando peligro en el arco de los Earthquakes.

GOAL! Patryk Klimala finds the back of the net from the impossible angle, assisted by Lewis Morgan! pic.twitter.com/Rgy6pV0j1i — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) February 27, 2022

El primer gol del New York Red Bulls en la temporada 2022 de la MLS, fue de pura combinación europea y llegó en el minuto 45+1 del primer tiempo por intermedio del polaco Klimala, quien fue asistido por el extremo escoces Lewis Morgan, para irse al descanso con la ventaja en el marcador.

Para el segundo tiempo, el equipo local salió con la intención de revertir el resultado, dominando la posesión del esférico, pero sin poder generar mucho peligro, sin embargo, al minuto 69’ logró igualar las acciones con un tanto del delantero mexicano Javier López.

Con el partido empatado, el San José mantuvo el dominio del balón pero el Red Bulls fue más contundente con su ataque y al 77’ apareció Omir Fernández para adelantar nuevamente a los visitantes tras ser asistido por Frankie Amaya. GOAL! Omir Fernandez finds the five hole after Frankie Amaya wins it in the midfield! pic.twitter.com/oLIlLk4P6m— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) February 27, 2022

Con el 1-2 en el marcador, el equipo de Nueva York se dedicó a defender y esperar un error del rival para intentar sellar el resultado, algo que ocurrió en el ocaso del encuentro, cuando al minuto 90+2, Tom Barlow, que había ingresado desde el banquillo, apareció para colocar el 1-3 definitivo.