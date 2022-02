Anastasiia Lenna, la Miss Ucrania que ha cogido armas en defensa de su país ante la invasión de Rusia

Anastasiia Lenna, quien fue Miss Gran Ucrania en 2015, ha sorprendido a sus seguidores al cambiar los concursos de belleza por las armas, en defensa de su país ante la invasión de Rusia.

“Apoyar a Ucrania.¡Manos fuera de Ucrania!”, escribió en su cuenta de Instagram, en la que tiene cerca de 115 mil seguidores y donde apareció en unas fotos posando con un arma AK-47 y vestimenta tipo militar.

Según algunos medios internacionales, Lenna ya tiene experiencia manejando armas, pues está enlistada en el ejército desde hace varios años.

La joven combina su carrera como modelo e influencer con su entrenamiento, incluso días antes de la invasión rusa a Ucrania, Anastasiia posteó algunas fotos haciendo motocross con amigos y otra donde posaba haciendo ejercicio en ajustados leggins. View this post on Instagram A post shared by Miss Ukraine🇺🇦Anastasiia Lenna (@anastasiia.lenna)

Se sabe que al menos 35 mil mujeres se han unido al ejercito ucraniano para evitar que sus vecinos del este sigan avanzando y ganen territorio en ese país.

De acuerdo con el portal TMZ, la miembro de la fuerza de combate de Ucrania también ha expresado su simpatía por el presidente Volodymyr Zelensky, refiriéndose a él como “un líder verdadero y fuerte“.

Antes de comenzar a publicar fotos luciendo las armas que está más que supuestamente estaría dispuesta a usar para proteger su patria, la joven se desempeñaba como traductora y gerente de relaciones públicas. View this post on Instagram A post shared by Miss Ukraine🇺🇦Anastasiia Lenna (@anastasiia.lenna)

Anastasiia Lenna ha estado pidiendo donaciones para permitir que su ejército luche contra los rusos.