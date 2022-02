¿Sigue siendo el rey? Josef Martínez volvió a ser figura del Atlanta United con par de asistencias ante Sporting Kansas City [Video]

El venezolano Josef Martínez se robó el show este domingo en el primer encuentro de la temporada 2022 para el Atlanta United al contribuir con par de asistencias en la victoria 3-1 ante el Sporting Kansas City.

Aunque no terminó anotando, Martínez volvió a ser el consentido de la afición presente en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta y el hispano retornó ese cariño al participar en los goles del brasileño Luiz Araújo y del exKansas City Dom Dwyer.

En el primero de los tantos, al minuto 20′, una contra del Atlanta Utd terminó con un taconazo de lujo de Martínez para que Araújo definiera con una picada de balón ante la salida del guardameta.

El show del mediapunta no finalizó ahí y en el agregado del primer tiempo mandó una pelota en profundidad que tomó Dwyer, regateó a un defensa rival y remató a placer para decretar el segundo tanto del compromiso y el segundo pase gol para Josef.

Al 75′, el DT mexicano de Atlanta, Gonzalo Pineda, buscó cerrar el resultado y sacó a Martínez del terreno para darle ingreso al debutante de 17 años y canterano del equipo Caleb Wiley, quien curiosamente terminó poniéndole la guinda al pastel con el tercer gol de la noche para los de Georgia. ¡Caleb Wiley con su primer @MLSes gol en su primer partido con el equipo!



¡¡Noche de locurrrrra!! 😱 pic.twitter.com/rzr8okV6gB— Atlanta United Fútbol Club (@VamosATLUTD) February 27, 2022

Además de la gran actuación dentro del campo, Josef Martínez también cumplió en las gradas al compartir con los aficionados en la tribuna luego de la victoria. ✌️ Assists ✔️

💯 Regular season @MLS starts ✔️

🔨 Takes home the Golden Spike of Excellence ✔️



All in a days work for @JosefMartinez17 👑 pic.twitter.com/CtshwUA3Wb— Atlanta United FC (@ATLUTD) February 27, 2022

El partido ante Kansas City representó el partido 100 para Martínez como titular en el Atlanta United, agrandando una leyenda en el club que lo ha visto ser goleador de la MLS en tres ocasiones y donde conquistó el título del fútbol estadounidense en 2019.

El atacante espera que esta temporada esté libre de problemas físicos luego de un par de temporadas donde no ha sido respetado por las lesiones.

