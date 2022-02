Dónde en EE.UU. están prohibidas las apuestas deportivas

En 2018, la Corte Suprema anuló la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Aficionados (PASPA, por sus siglas en inglés), que prohibía las apuestas deportivas en casi todo el país excepto en Nevada.

Desde entonces, un estado tras otro han estado legalizando el juego, ya sea en establecimientos físicos de apuestas deportivas o en apps o sitios web de apuestas.

Hoy, alrededor de 100 millones de estadounidenses pueden apostar a sus equipos deportivos favoritos en los lugares donde viven, según Go Banking Rates. De hecho, más de la mitad del país ya ha legalizado las apuestas deportivas. En los último 12 meses, el número de estados donde se legalizó subió de 19 a 32, además de Washington, D.C.

Nebraska, Ohio, Wisconsin y Maryland están en proceso de lanzar sus propias iniciativas para legalizar las apuestas deportivas, y la propuesta de Florida ha estado en espera de aprobarse en los tribunales desde que se propuso el año pasado.

Luisiana, Oklahoma, Maine y más de una docena más están avanzando con la legislación para permitir las apuestas deportivas en sus respectivos estados en un futuro cercano, además de Texas y California.

Eso deja solo dos estados donde las apuestas deportivas no son legales y no hay una propuesta de ley pendiente para cambiar esto. Uno de ellos sería Idaho, que no tiene proyectos de ley pendientes. Luego está Utah, el estado más estricto de Estados Unidos, que se ha resistido a todas las formas de juego legalizado durante décadas.

Entonces, si bien es poco probable que Utah legalice en el futuro las apuestas deportivas, en poco tiempo podría ser el único estado que las prohíba.

En resumen, es muy probable que las apuestas deportivas en Estados Unidos pronto pasen de ser ilegales en casi todas partes a ser ilegales solo en un estado.

También te puede interesar:

– Casas de apuestas en Nueva York pierden millones por impuestos y por promocionarse en el estado

– Vendedor de muebles de Texas pierde $9.5 millones por apostar en el Super Bowl a los Cincinnati Bengals