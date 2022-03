En ajustado body de hilo, Noelia regala atrevida toma de su torneada retaguardia

Noelia es una de las celebridades que no se cansa de mostrar su anatomía en todas las maneras posibles. Esta vez, la intérprete subió un video a Instagram donde su parte trasera fue la que más miradas acaparó.

A través de un video donde aparece desde el balcón de su apartamento, la cantante puertorriqueña aprovechó para consentir la pupila de los fans que la siguen y se animó a regalar una atrevida toma de su torneada retaguardia, usando un ajustado bodysuit de hilo.

“Butty Kiss… (PompiBeso) 😜😉😅🤣🤣 Ya sé, van a decir que para que hago esto… que no hay necesidad. ¡Pues si hay necesidad! Muchos chicos requieren de un dulcecito para sus ojos después de un largo día de trabajo. ¿apoco no? 🍒 Los Amo 💖 #Noelia💋”, aseguró la también empresaria al pie del candente clip donde no faltaron los piropos para elogiar su belleza en la caja de comentarios.

“Divina de pies a cabeza, de enfrente y de atrás estás que si te pones mejor no tienes perdón de Dios 😍😍”, aseguró un usuario.

“Madre mía 🔥🔥🔥 fuego, fuego, llamen a los bomberos”, expresó otro admirador.

“El mejor dulce para los ojos después del trabajo 🍑🍑”, agregó uno más.

Días antes, Noelia también publicó un video de su viaje a Las Vegas, en donde resalto su figura con un ceñido enterizo color negro con aberturas en la parte de las piernas.

