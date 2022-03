Khloé Kardashian enloquece Instagram modelando en ceñido enterizo de látex

Khloé Kardashian compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram donde aparece mostrando sus curvas de alto impacto. Es costumbre para la socialité sorprender a sus millones de admiradores y presumir su belleza para las cámaras.

Este martes la integrante del clan Kardashian – Jenner enloqueció la famosa red social al aparecer modelando de manera sensual en una camioneta, en ceñido enterizo de látex color café que remarca cada centímetro de su trabajada anatomía.

“Slippery when wet”, escribió en las postales que en pocas horas han conseguido 1.1 millones de ‘me gusta’ y casi 10 mil comentarios.

(Desliza para ver todas las instantáneas)

En una publicación Anterior, Khloé Kardashian se mostró utilizando un ajustado bodysuit color nude de corte alto que apenas cubre lo más íntimo y deja al descubierto parte de sus caderas.

Cabe señalar que la hermana de Kim Kardashian batalló durante mucho tiempo con problemas de sobrepeso. Sin embargo, desde hace algunos años Khloé ha sorprendido con su nueva y estilizada silueta. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

