Stanislav Horuna: campeón mundial de karate y medallista olímpico arriesga su vida por Ucrania

Un ejemplo de patriotismo, esto es lo que significa Stanislav Horuna para el deporte ucraniano. El medallista europeo, mundial y olímpico cambió el karategi por las armas para defender a su país de la invasión rusa.

El vigente bronce olímpico y campeón europeo en los -75 kg de kumite publicó en sus redes sociales un video en el que se ve uniformado de soldado, justo el día de su cumpleaños. “Los hermanos solo pueden estar dentro del país”, dijo.

Antonio Díaz, leyenda del karate latinoamericano, publicó en Instagram: “Un gran amigo ha debido salir a luchar a las calles. Un gran amigo con un hijo de la edad de Chipi (hijo de Díaz). Un gran amigo que hoy está de cumpleaños. Un gran amigo con un gran corazón que nunca ha debido verse forzado a esta situación, porque nadie debería verse forzado a pelear. Un campeón sobre el tatami hoy sale sin su karategi a pelear de otra manera. Todo mi apoyo y mis más sinceros deseos por que esto acabe pronto”.

Horuna es uno de los karatecas más queridos y carismáticos del mundo. Además de haberse titulado campeón del mundo en 2019 y contar con varias áureas europeas, se colgó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De esta forma, el sensei se suma a otras estrellas del deporte como los boxeadores Vasyl Lomachenko y los hermanos Wladimir y Vitali Klitschko, quienes se encuentra prestando el servicio militar por la libertad de Ucrania.

¡Este es mi hijo! No quiero que tenga “hermanos” que, por orden de un loco, vengan a su casa con armas. ¡No hay pueblos hermanos!

Olvida este cliché de tus canales de propaganda. Somos con ustedes los mismos hermanos que con los polacos, los húngaros o los eslovacos. Nada más y nada menos. ¡El mío es un país independiente!

El hecho de que seamos conocidos o amigos no puede trasladarse a las relaciones entre naciones enteras. También tengo conocidos y amigos cercanos de Europa y EE.UU. ¿También son mis hermanos? Turcos, azaríes, árabes y asiáticos me llaman “hermano”. Entonces ¿también somos pueblos hermanos con ellos? ¡Olvida esta herejía!

Nunca seremos “hermanos”. Y nunca lo fuimos. Este es un pensamiento forzado. Tal vez seamos amigos tuyos, pero primero tendrás que aprender a respetarnos y cambiar a un gobierno que durante muchos años seguidos vierte información basura en tus oídos sobre “un pueblo”, “pueblos hermanos”, “historia común”, valores y cultura”, etc. Todos somos diferentes. Y ni siquiera sabes cuánto. No en cómo nos vemos o hablamos, sino en cómo pensamos y actuamos. No digo que alguien sea peor o mejor, solo diferente. Teniendo a Putin es imposible ver esto.

Como parte de la URSS, las autoridades cometieron un genocidio contra todos los ucranianos, y ahora la Federación Rusa está irrumpiendo en nuestro territorio en tanques. ¡¡Vaya hermanos!! No, gracias.

Los hermanos solo pueden estar dentro del país. “Pueblos hermanos” es una propaganda populista, para que un pueblo de mayor tamaño elimine las barreras psicológicas con otro más pequeño. No funcionó. ¡Putin, vete al infierno!

Respeto a todos los ciudadanos rusos adecuados y agradezco su apoyo. Este texto no pretende ofenderles. Mi actitud hacia ustedes no ha cambiado, sigo siendo su amigo y espero poder seguir considerándolos mis amigos.”