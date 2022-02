Hermanos Klitschko: de campeones mundiales de boxeo a unirse a la guerra contra Rusia

El exboxeador Wladimir Klitschko y su hermano Vitali, antiguo y también campeón de los pesos pesados y actual alcalde de Kiev, se unieron a los reservistas del ejército ucraniano para luchar contra la invasión a gran escala que Rusia lanzó contra su país.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, los dos instaron a todos sus compatriotas a hacer lo mismo, “a falta de otras opciones” para proteger el futuro “de la democracia y la libertad”.

Wladimir Klitschko and Vitali Klitschko launch a joint video appeal after Vladimir Putin launched an invasion of Ukraine by Russia…



[📽️ @Vitaliy_Klychko & @Klitschko] pic.twitter.com/uVG4NqtCff — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 24, 2022

Wladimir cuenta con una mayor proyección internacional, debido tanto a sus triunfos sobre el cuadrilátero como a la relación sentimental que mantuvo con la famosa actriz Hayden Panettiere, con quien tiene una hija de 7 años.

“El presidente ruso está utilizando la retórica de la guerra en la más pura tradición bolchevique, y está reescribiendo la historia para justificar una redivisión de fronteras”, explicó Wladimir, de 45 años, en sus redes sociales.

GMB EXCLUSIVE:



'I don't have another choice. I have to do that.'



The Mayor of Kyiv @Vitaliy_Klychko tells @richardgaisford that it is 'already a bloody war' and he is prepared to fight for his country. pic.twitter.com/KvoGP5f92C— Good Morning Britain (@GMB) February 24, 2022

En este sentido, agregó: “Ha quedado claro que quiere destruir el estado ucraniano y acabar con la soberanía de su pueblo. A las palabras les siguen los misiles y los tanques. La destrucción y la muerte se ciernen sobre nosotros. Eso es todo, la sangre se mezclará con lágrimas”.

Vitali, su hermano mayor, dejó de lado su carrera deportiva para iniciar otra en el mundo de la política, que le llevó a convertirse, primero, en miembro del parlamento de su país y, más tarde, en alcalde de la capital. 2/4

The Ukrainian people are strong. And it will remain true to itself in this terrible ordeal. A people longing for sovereignty and peace. A people who consider the Russian people their brothers. It knows that they basically do not want this war.— Klitschko (@Klitschko) February 24, 2022

