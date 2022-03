A Rod metió la pata: pensó que Jennifer López lo iba a extrañar y que al hacerlo se daría cuenta de su error y volvería con él

Jennifer López canceló su compromiso con el ex jugador de béisbol Alex Rodriguez en marzo del año pasado, y poco después salió a la luz que había retomado su relación sentimental con su antiguo prometido Ben Affleck.

La rapidez con que JLo pasó página dio pie a todo tipos de rumores; los últimos, apuntaban a que el deportista retirado, A Rod, estaría convencido de que ella empezará a echarle de menos muy pronto y se dará cuenta de que cometió un error. El que cometió el error fue A Rod, porque la Diva del Bronx nunca volvió con él.

Hoy, para algunos A Rod es sinónimo de burla. Porque aunque muchos creen que en efecto éste le fue infiel infinidad de veces a Jennifer López. La diva del Bronx parece haberlo hecho todo en silencio, y rápidamente lo dejó a él para volver a los brazos de Ben Affleck. ¡Grande JLo!

Se burlan de A Rod en Instagram

Durante la ceremonia del medio tiempop, para el Super Bowl, muchos fueron los que se burlaron de A Rod. Meses atrás estuvo ahí junto a la reina de la noche. Ahora, ella también estaba en dicho recinto pero en brazos de otro hombre, y aunque Alex Rodríguez sonría a la cámara, muchos estaban verdaderamente riéndose de él. Y es que parece que a Jennifer López se le aplica eso de: “El que ríe de último, ríe mejor”.

En Instagram el público no lo dejó en paz y estos fueron los mensajes que recibió en su publicación para el Super Bowl: “Did you bump into Bennifer?!”. “¡Por ahi anda Jennifer!, ¿la viste? Róbatela pa que el gringuito ese vea “k lo k””.

Y claro que siguen: “Say hi to Bennifer for me”, “Can you see Ben Affleck from there?”. Muchos se han reído a por montones: “Jlo está cerca tuyo 😂😂😂😂”, “Fight Ben Affleck after the game!!”. Y así, las burlas se acumulan en dicha publicación de Instagram. Y a todas estas, parece que JLo también se quedó con ese anillo de compromiso.

Marc Anthony tiró a la basura las ilusiones de Alex Rodríguez

La revista OK! se hizo eco de esta teoría en su cuenta de Instagram, sobre la posibilidad de que A Rod y JLo volverían, porque ella lo echaría de menos, pero Marc se apresuró a intervenir para aclarar que no debe darse ningún tipo de credibilidad a esa información dejando varios emoticonos de caritas llorando de risa en la sección de comentarios.

De paso, también ha ayudado indirectamente a Ben al dar a entender que Jennifer no se arrepiente de haberle dado una segunda oportunidad a su historia de amor, según destacó Showbiz. View this post on Instagram A post shared by Y100miami (@y100miami)

