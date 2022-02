Jennifer López y Ben Affleck se suman a los famosos que robaron miradas en el Super Bowl LVI

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La edición del Super Bowl LVI que se llevó a cabo en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, California, convocó a una lluvia de famosos que se dieron cita para vivir de cerca la emoción del futbol americano y por supuesto, el show del medio tiempo que estuvo encabezado por Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Entre las celebridades que acudieron al enfrentamiento entre los Cincinnati Bengals y los Los Angeles Rams, Jennifer López y Ben Affleck fueron unos de los que más llamaron la atención.

A pesar de sus problemas con Kim Kardashian, el rapero Kanye West asistió al juego con sus dos hijos mayores, North West y Saint West. View this post on Instagram A post shared by 𝑮𝑼𝑴 (@ihategum)

Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber no perdieron la oportunidad de pasar un día juntos en el magno evento. Donde estuvieron acompañados por la modelo Kendall Jenner y su novio Devin Booker. View this post on Instagram A post shared by P O I S E (@fashion_poise_)

Beyonce y Jay-Z fueron captados disfrutando cantando y pasándola de maravilla. View this post on Instagram A post shared by Beyonce Updates/News |FanPage (@thefirstladyofmusic)

La conductora Ellen DeGeneres asistió con su esposa Portia de Rossi. View this post on Instagram A post shared by Just Jared (@justjared)

El príncipe Harry fue visto con su prima, la princesa Eugenia. View this post on Instagram A post shared by 𝘛𝘩𝘦 𝘋𝘶𝘬𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘋𝘶𝘤𝘩𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘧 𝘚𝘶𝘴𝘴𝘦𝘹 (@harry_meghan_daily)

Otra de las actrices que asistió al magno evento junto a un “misterioso” hombre, fue Charlize Theron. View this post on Instagram A post shared by Charlize Theron Brasil (@charlizetheronbr)

Sin duda alguna, la fiebre del Super Bowl siempre será el evento perfecto para que las estrellas de todos los ámbitos del entretenimiento se den cita para disfrutar en grande. View this post on Instagram A post shared by ANDA PAL! NO ME DIGAS! 🇵🇷 (@andapalnomedigas)

