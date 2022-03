Amazon cerrará librerías y tiendas físicas en Estados Unidos y Reino Unido

El gigante de las ventas en línea, Amazon, anunció que planea cerrar sus 68 librerías físicas, tiendas emergentes y tiendas de juguetes y artículos para el hogar en Estados Unidos y Reino Unido, poniendo punto final a algunos de sus experimentos minoristas que la acompañaron por años

En información dada a conocer por Reuters se dice que Amazon ahora se centrará más en sus mercados de comestibles y en un concepto de tienda departamental.

Amazon dará por concluidas las actividades en sus ubicaciones de 4 estrellas, ventanas emergentes y librerías en varias fechas y lo hará saber con anticipación a sus clientes a través de carteles informativos.

Aunque no se especificó cuántas personas perderán su empleo con los nuevos cambios, se aclaró que los trabajadores recibirán su indemnización correspondiente y para los que deseen, se les ayudará a reubicarse en cualquiera de las tiendas de comestibles Amazon Fresh más cercanas.

Luego de que Amazon abriera su primera librería en 2015, la compañía ha probado con tiendas de conveniencia sin cajeros, supermercados y un formato llamado “4 estrellas” en el que vende juguetes, artículos para el hogar y otros bienes con altas calificaciones de los clientes.

Uno de los objetivos de Amazon era llegar a sus clientes a más lugares y expandiendo su experiencia de ventas en línea al mundo real.

Sin embargo, las innovaciones de la compañía no han sido suficientes para contrarrestar la marcha hacia las compras en línea, pues los ingresos de sus “tiendas físicas” no han logrado mantener el ritmo de crecimiento en los otros negocios del minorista. Como muestra, un 3% de los $137,000 millones de dólares en ventas de Amazon el último trimestre, provienen del gasto de los consumidores en su subsidiaria Whole Foods.

Michael Pachter, analista de Wedbush Securities, dijo que Amazon, un experto en Internet, hizo bien en renunciar al nicho de mercado de los compradores de libros físicos.

Para el analista, la decisión de Andy Jessy habría sido tomada mientras revisaba los negocios del minorista desde que asumió el cargo como CEO en julio. “El comercio minorista es difícil, y lo están descubriendo”, apuntó Pachter.

