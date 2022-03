El Palladium revive en El Bronx este sábado

Este sábado 5 de marzo los neoyorquinos podrán revivir la grandeza del famoso club Palladium y de la música que hiciera popular a este centro nocturno, a través del talento de Tito Puente Jr., Mario “Machito” Grillo y Tito Rodríguez Jr. y su “Big Palladium Orchestra”

El concierto “Palladium in the New Millennium” recordará la época de los años 50 y 60, cuando Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez, bautizados como “Los Tres Grandes”, ponían a bailar a todos en la pista.

“The Big 3 Palladium Orchestra” es una creación del hijo de Machito, Mario Grillo, ya que quería acercarse a las familias Puente y Rodríguez para representar la música de la era Palladium. Con 20 miembros y un repertorio de más de 2000 melodías, la agrupación recrea toda la gloria de la big band latina y la locura del mambo de la década de 1950 con sus trompetas de sabor tropical, piano be-bop y tambores.

El Lehman los reunirá para tocar los arreglos originales del gran maestro Ray Santos y revivir la gloriosa y dorada época de la música en Nueva York. Este evento será presentado por Joe Conzo Sr. y tendrá como artista invitado especial a John “Dandy” Rodríguez.

La noche estará dedicada a celebrar las contribuciones de Robert Sancho, vicepresidente de desarrollo y asuntos externos del Bronx Care Health Systems, quien durante los últimos 20 años ha producido destacados conciertos de apertura de temporada en el Lehman Center for the Performing Arts, con artistas como Eddie Palmieri, Andy Montañez, Mambo Legends, Tito Puente, Dave Valentin, Cheo Feliciano, Michel Camilo, the Machito Orchestra y muchos otros.

En detalle:

Qué: Palladium in the New Millennium

Cuándo: sábado 5 de marzo de 2022 a las 8 p.m.

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts está en el campus de Lehman College/CUNY en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468.

Boletos: llamando al 718-960-8833 o en www.LehmanCenter.org.