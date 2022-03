Ronald Koeman le envió un contundente mensaje a Joan Laporta y descartó asistir al Camp Nou

La salida de Ronald Koeman del FC Barcelona se produjo debido a los malos resultados del club en la Liga Santander y en la UEFA Champions League; pero también, por la falta de juego y de identidad de cada uno de los once jugadores.

El neerlandés, concedió una entrevista al periódico holandés AD por primera vez desde que dejó el banquillo blaugrana y la mayor parte de sus palabras fueron mensajes envenenados al presidente Joan Laporta. Además de dejar claro que, mientras él esté en la presidencia, no asistirá al Camp Nou.

Thanks to everyone for giving me a warm welcome here, back in Barcelona.

–

Gràcies a tots per aquesta càlida benvinguda, en el meu retorn a Barcelona.

–

Gracias a todos por esta cálida bienvenida, en mi regreso a Barcelona. pic.twitter.com/D1w9WtYPus — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) August 20, 2020

“No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso. Estaba trabajando con muchos lesionados. Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva. Laporta me había dicho mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse“, comentó Ronald Koeman.

Las declaraciones del entrenador neerlandés llegan cuando el FC Barcelona está en su mejor momento , no solo en su juego; sino que también ha recuperado el aliento de gol. Todo gracias al trabajo que ha hecho Xavi Hernández y la irrupción de los nuevos fichajes.

Asimismo, Koeman confirmó la mala relación entre él y el presidente Joan Laporta. Más allá de haber conquistado un solo título, el neerlandés reiteró que nunca fue del agrado del alto mando del conjunto azulgrana.

“Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él”, continuó el neerlandés.

Pero la relación entre ambos no fue el único tema que comentó el entrenador de 58 años, sino que también dejó una incógnita sobre la salida de Leo Messi por los problemas económicos y en el mercado de enero contrataron a Ferran Torres por 55 millones de euros.

“Ante la insistencia de la dirección deportiva accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Luego cuando ves que poco después de dejar ir a Messi fichan a alguien por 55 millones te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”, dijo Ronald Koeman.

Por último el neerlandés confirmó que se alegra por el estado actual del club, pero que mientras esté Joan Laporta en la presidencia, el no asistirá al Camp Nou por estar aún dolido por su salida y que no puede fingir que no hubo muchos problemas entre ambos.

