Yosstop pide perdón a quienes ha lastimado: “He sido inmadura”

A finales de noviembre de 2021, Yoseline Hoffman, la youtuber mexicana conocida como Yosstop, salió del centro de readaptación social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde permaneció por cinco meses al ser acusada de pornografía infantil.

Tres meses después de recobrar su libertad, la influencer envió un mensaje de redención a través de su cuenta en Instagram, en el que además pidió perdón a quienes ha lastimado con sus acciones pasadas.

“Unas palabras que vienen desde mi corazón y con toda la plena conciencia: Quiero pedir una disculpa a todas las personas que he llegado a ofender queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, o que le haya causado algún conflicto o malestar, algún daño o alguna emoción negativa”, dijo la youtuber.

Yosstop aseguró que reactivó su canal de videos en YouTube para borrar el material que considera ofensivo: “Quiero que sepan que genuinamente mi intención nunca ha sido mala, sí he sido muy inmadura y lamentablemente o afortunadamente he plasmado mi evolución en los videos que llevo haciendo durante estos 10 años”.

“Hay muchos videos que estuvieron fuera de lugar y los he borrado, hay otros donde sigo diciendo cosas que ya no pienso ahora, pero no los quito porque de alguna manera es parte de mi crecimiento y de mi evolución y de eso se trata”, añadió.

La media hermana de la actriz Ginny Hoffman también ha sido señalada constantemente de incurrir en el ciber acoso y de emitir juicios y descalificaciones contra múltiples personas a lo largo de toda su carrera como creadora de contenido para redes sociales.

“Yo he evolucionado poco a poco, no de la noche a la mañana y se vale cambiar. Quiero que sepan que sí la he cag*do muchas veces, dentro y fuera de los videos. Mi peor error ha sido emitir juicios duros hacia personas y hacia sus acciones, y sobre todo emitirlos con tan sólo una pequeña parte de la historia, creyendo absurdamente que con eso podría saber la realidad”, agregó en el clip de cuatro minutos.

“La realidad siempre se distorsiona, es imposible saber quién realmente es una persona o por lo que está pasando con tan sólo unos fragmentos de video, uno cree tener siempre la razón y es parte del ego y es una parte humana, pero no es la realidad, no es verdad, no siempre tenemos la razón. No hay verdades absolutas, lo sé, y quiero que sepan que han cambiado muchas cosas en mí”, expresó.

Como ya lo ha mencionado anteriormente, Yosstop dijo que el contenido que hará para redes tendrá otro enfoque cambiando “la forma y no la esencia”, pues considera que la forma de decir las cosas ha sido “su más grande error”.

Finalmente, Hoffman agradeció a sus fans y expresó que gracias al apoyo de sus seguidores continuará con su faceta de youtuber, evitando los comentarios hirientes que le han dado popularidad desde hace una década.

