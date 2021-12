Video: YosStop se disculpa públicamente con joven que la denunció por pornografía infantil

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yoseline Hoffman salió de la cárcel durante la noche del pasado 30 de noviembre, luego de haber permanecido ahí durante los últimos 5 meses por el cargo de pornografía infantil.

Su caso se reclasificó como discriminación, delito que no ameritaba prisión. Además, llegó a un acuerdo con la víctima, Ainara Suárez, a quien, entre otras cosas, se comprometió a ofrecerle una disculpa pública por haber difundido el video que registra la agresión sexual que sufrió en 2018.

Ahora, a tan solo unos días de su liberación, la youtuber conocida como YosStop ya cumplió con esa pauta y publicó un video en donde lamenta todas las declaraciones que hizo en el pasado reconociendo que que discriminó y estigmatizó a una víctima de violación.

“Perdón, Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y discriminado”. YosStop

“Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico, ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron, Ainara, y que yo hice más grande tu herida y tu dolor”, admitió.

En medio del clip de casi seis minutos que tituló ‘Perdón, Ainara’ también dijo: “Sin conocerte a ti, sin conocer los hechos, ni el contexto, me atreví a calificar lo que te había pasado la noche del 25 de mayo de 2018”.

“Te ofrezco, Ainara, mi más sincera disculpa, también ofrezco una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos por el video y a todas las personas a las que he dañado en otras ocasiones. He agredido, me he burlado y he lastimado”, señaló.

La disculpa pública de YosStop a Ainara concluye: “Lamento muchísimo mi conducta, te expuse a agresiones e insultos en redes sociales, muchos por parte de mis seguidores, y te expuse hasta a amenazas de muerte y de violación contra ti y tu familia. Con toda sinceridad, espero, que encuentres justicia y me comprometo a colaborar en lo que pueda en la investigación de los hechos”.

Dentro de los daños que debe reparar Yoseline se encuentra una compensación económica que equivale al 5% de sus ganancias mensuales para donarlas a distintas asociaciones feministas.

Tiene que asistir a cursos y capacitarse en el tema de víctimas, así como publicar un video cada mes de su participación en dichos cursos, esto durante tres años.

También deberá otorgar algunos bienes materiales, el pago de una cantidad de dinero, no contactar a Ainara y nunca jamás expresarse de forma denigrante, insultante ni humillante hacia cualquier persona.

