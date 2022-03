NYC elimina mandato de máscaras en escuelas públicas y pruebas de vacunas contra el COVID-19 en restaurantes y teatros

Las autoridades de la Ciudad de Nueva York anunciaron este viernes el fin del mandato de mascarillas en todas las escuelas públicas y la eliminación de la regla que obliga a los restaurantes, teatros, gimnasios y sitios nocturnos a pedir una prueba de vacunación contra el COVID-19 a sus clientes.

Este cambio sustancial en las políticas de control pandémico entrarán en vigencia el próximo lunes 7 de enero, en un momento en que la tasa promedio de infección en los cinco condados de la Gran Manzana está aplastada en un 1.8%.

“Hace dos años, la ciudad de Nueva York fue el epicentro de la pandemia. Gracias a que los neoyorquinos se vacunaron y recibieron refuerzos, hemos logrado un progreso tremendo”, refirió el alcalde Eric Adams desde Times Square.

El mandatario destacó que no se ha “vencido del todo” al coronavirus, pero alertó que con base a datos científicos se han tomado decisiones que permiten a los neoyorquinos disfrutar su ciudad y atraer nuevamente a millones de turistas.

“Continuamos recuperándonos y reconstruyendo nuestra economía”, acotó.

La dominicana Yudelka Peña con tres niños en el sistema de educación pública confía en las nuevas políticas de la Ciudad. (Foto: F. Martínez)

¿Cuáles con los cambios en las escuelas?

Estos anuncios no significan que en los entornos escolares se abandonan todos los protocolos de protección, pues continuarán todas las demás las estrategias de prevención como el distanciamiento social, las pruebas de descarte y el monitoreo del personal o alumnos que se sientan enfermos.

Además, se seguirán exigiendo máscaras para todos los planteles con niños menores de 5 años, un segmento de la población que aún no es elegible para la vacuna, incluidos los programas contratados por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) con niños de 3 y 4 años. Así como aulas de 3k y 4K en las escuelas del distrito escolar de NYC.

“Mucha gente ha exigido que se elimine la protección facial, sin excepción, para todos los niños, pero no es lo que la ciencia nos está diciendo. Mucha gente se queja, pero prefiero eso, a que haya la posibilidad de perder a niños menores de cinco años, que no tienen todavía acceso a la vacuna”, subrayó el mandatario municipal.

Entre tanto, el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, Dave Chokshi, cuyo cargo está llegando a su fin, calificó la eliminación de las restricciones como un “día importante”.

“Todavía tenemos más trabajo por hacer, para garantizar que aún más neoyorquinos se vacunen, en particular nuestros niños”, sostuvo.

Aunque hay opiniones divididas sobre el fin del mandato de vacunación que impactará a más de 1,700 planteles escolares y cerca de un millón de alumnos la semana que viene, el presidente de la Federación Unitaria de Maestros (FUT), Mike Mulgrew, consideró la decisión como “responsable”.

“Tanto las pruebas para llevar a casa como las pruebas aleatorias en la escuela, no mostraron un aumento después de las vacaciones y colocaron la tasa de infección en menos del 1 por ciento. Esta es la manera responsable y reflexiva de hacer nuestra próxima transición”, destacó el líder gremial.

En los alrededores del Times Square centenares de personas escuchaban los anuncios del Alcalde entre indiferencia, apoyos y rechazos.

Por ejemplo, la dominicana Yudelka Peña quien tiene a tres niños en el sistema de educación pública en la ciudad, aseguró que se tratan de “buenas noticias”, porque son signos de que algún día se volverá a la normalidad después de tanto sufrimiento.

“Mis hijos ya estaban acostumbrados a usar su protección. Me estoy enterando que ya no la tendrán que usar más. Me imagino que ya nos comunicarán en las escuelas. Pero hasta ahora la Ciudad ha sabido qué hacer y obviamente ha funcionado, porque el virus está bien abajo”, comentó la isleña.

El docente jubilado puertorriqueño, Luis León, residente de El Bronx tiene una opinión distinta.

“Yo necesito que los medios vayan a aulas de El Bronx, Queens y Brooklyn en donde hay una gran sobrepoblación. En donde tienes a estudiantes, casi encima de otros. Nunca se ha podido mantener el distanciamiento social. Así que esto es un anuncio más efectista que otra cosa. Realmente las máscaras son la única barrera que había en las escuelas”, opinó el educador.

El comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) deja el cargo alertando que todavía se tiene que aumentar la vacunación en los niños. (Foto: F. Martínez)

Siguen las máscaras en…

Las autoridades de la Ciudad destacaron que las reglas sobre el uso de mascarillas aún se mantendrán en el transporte público y en los asilos de ancianos, las instalaciones correccionales y los refugios para personas sin hogar.

Los revestimientos faciales seguirán siendo necesarios en los entornos de atención médica.

También algunas restricciones pandémicas permanecerán en los cinco condados por ahora, incluidos los mandatos de vacunas para empleados públicos y empresas privadas.

Estos cambios se concretan después de que la gobernadora Kathy Hochul eliminó el mandato de máscaras en todo el estado de Nueva York, para la mayoría de los entornos interiores el mes pasado, incluyendo los centros escolares, a raíz de las nuevas pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Restaurantes celebran

Para la dinámica comercial de la ciudad de Nueva York, los nuevos protocolos también tienen un gran impacto, ya que desde el próximo lunes se elimina la política de exigir a través de la estrategia ‘Key to NYC’ alguna prueba de vacunación.

En este sentido, se da libertad a restaurantes, bares, discotecas, hoteles, gimnasios y demás espacios a establecer sus propias reglas. Estos negocios aún tendrán la flexibilidad de exigir un comprobante de vacunación o mascarilla en el interior si así lo desean, y la Ciudad les permitirá que lo hagan.

Este paso fue celebrado por empresarios del sector, quienes por meses vienen cuestionando que las restricciones pandémicas, pesaban mucho más sobre estas industrias vitales para la ciudad.

“Celebramos que después de dos años los restaurantes y lugares nocturnos, podamos operar a nuestra máxima capacidad, echando atrás reglas que tenían un impacto muy negativo sobre nuestros negocios. Lamentablemente en este camino, miles de empleos y pequeños restaurantes se perdieron”, recordó Andrew Richie, presidente de la Alianza de la Hospitalidad de NYC.

Asimismo, el portavoz de esta organización empresarial puso sobre la mesa que “difícilmente exista una industria en la ciudad en donde su fuerza laboral haya alcanzado niveles “tan altos de vacunación”.

Entre tanto, Ezequiel Guzmán, un mexicano que sirve mesas en un restaurante italiano, en la calle 45 con Séptima avenida, quien también apenas se enteraba de los anuncios del Alcalde, comentó que esperaba mayor movimiento de clientes después de un invierno “muy frío” en propinas.

“Este es un lugar turístico, Y muchos visitantes no tienen una prueba de vacunación válida. Entonces eso los aleja. Esperemos que Nueva York vuelva con todo”, comentó.

En efecto, los bares y restaurantes cuya principal mano de obra, en más de un 60%, son inmigrantes hispanos enfrentaron uno de los costados más duros de las diferentes etapas de las restricciones pandémicas: cierres, reducción de su densidad de clientes, toques de queda y exigencia de pasaporte de vacunación a clientes.

La Ciudad destaca en las pantallas gigantes de Times Square que se previnieron 48,000 muertes por las campañas de vacunación en los cinco condados. (Foto: Cortesía NYC Mayoral Office)

Hacia un verano “normal”

Ya los teatros del circuito de Broadway anunciaron que seguirán exigiendo máscaras durante el mes de marzo y volverán a evaluar esta política a principios de abril.

“Nuestra guía actual es hasta el 30 de abril y estamos programados para actualizar esa guía el 1 de abril. Las discusiones se llevan a cabo semanalmente sobre nuestros protocolos y, en este punto, no hay cambios en nuestra guía”, reaccionó a medios locales Charlotte St. Martin, presidenta de The Broadway League.

El mandatario municipal remató advirtiendo que aunque no se ha ganado del todo la guerra contra la pandemia, este viraje en las reglas, significa un “triunfo valioso” para los neoyorquinos.

“Ponemos toda nuestra energía para que podamos disfrutar sin miedo nuestros espacios públicos, podamos divertirnos en esta gran ciudad, pero seguiremos paso a paso los datos científicos. Estamos ganando. Esperamos que el próximo verano sea grandioso”, concluyó.

COVID-19 aplastado: